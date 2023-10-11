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Ридли Скотт раскритиковал «Джокера» за прославление насилия

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:57

Ридли Скотт раскритиковал картину «Джокер» за прославления насилия в интервью Deadline. При этом именно этот фильм подтолкнул режиссера пригласить Хоакина Феникса на роль Наполеона Бонапарта.

Скотт остался под впечатлением от игры Феникса, но фанатом ленты о главном злодее вселенной DC не стал. «Я был потрясен его возмутительным фильмом „Джокер“. Мне не понравилось, как там прославлялось насилие, но Хоакин был замечательным», — заявил постановщик.

По словам Скотта, после просмотра «Джокера» он решил, что Феникс отлично подходит на роль французского императора в творческом и коммерческом плане. Изначально режиссер выбирал между двумя актерами на главную роль в «Наполеоне», вторую кандидатуру он отказался называть.

«Я смотрю на Хоакина [в „Джокере“] и думаю: этот маленький демон — Наполеон Бонапарт. Он похож на него», — рассказывал Скотт в интервью Empire.

Мировая премьера картины «Наполеон» запланирована на 22 ноября. В фильме также снялась Ванесса Кирби, которая называла Феникса склонным к изучению психологии персонажей, а «психология Наполеона очень странная». Скотт выпустит расширенную версию ленты, которая длится почти 4,5 часа.

Феникс уже работал со Скоттом: он сыграл римского императора в ленте «Гладиатор». Режиссер взялся за сиквел, в котором Пол Мескаль сыграет Люциуса, племянника персонажа Феникса, императора Коммода из первого фильма. Релиз запланирован на 2024 год.

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