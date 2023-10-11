Ридли Скотт раскритиковал «Джокера» за прославление насилия

Скотт остался под впечатлением от игры Феникса, но фанатом ленты о главном злодее вселенной DC не стал. «Я был потрясен его возмутительным фильмом „Джокер“. Мне не понравилось, как там прославлялось насилие, но Хоакин был замечательным», — заявил постановщик.