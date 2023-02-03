Сиквел «Гладиатора» выйдет на экраны в ноябре 2024 года

Сиквел фильма «Гладиатор», над которым в данный момент работает режиссер Ридли Скотт, получил дату релиза. Лента выйдет на экраны 22 ноября 2024 года, сообщил Deadline.
Картину выпустит киностудия Paramount. В «Гладиаторе 2», по информации издания, появится актер Пол Мескаль, который снимался в сериале «Нормальные люди» и фильме Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь».
Мескаль исполнит роль сына Люциллы — ее в оригинальной ленте сыграла Конни Нильсен. Действие сиквела развернется через много лет после событий первой картины, которые, согласно сюжету, сильно повлияли на племянника Коммода.
Сценарий будущей ленты Скотт подготовил вместе с Дэвидом Скарпой. Продюсерами сиквела выступают Майкл Прусс, Дуг Уик и Люси Фишер, а также сам Скотт.
Недавно стало известно, что Мескаль сыграет главную роль в еще одном крупном проекте — киноадаптации мюзикла «Merrily We Roll Along». Ее планирует создать Ричард Линклейтер, работа над фильмом продлится около 20 лет.