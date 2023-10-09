Ридли Скотт все-таки выпустит 4-часовую режиссерскую версию «Наполеона»

Британский режиссер Ридли Скотт выпустит расширенную версию своего нового фильма «Наполеон», которая длится почти 4,5 часа. Об этом пишет World of Reel со ссылкой на заявление самого режиссера.
«Я работаю над этим. <…> Мы сначала поставим [театральную версию] с Sony, она [какое‑то время] будет работать, а затем в идеале появится [режиссерская версия]. У нас есть 4 часа 10 минут», — сказал Скотт.
Как отмечает издание, это будет цифровой релиз. Он состоится после кинотеатральной премьеры на стриминговой платформе Apple TV.
270-минутная версия картины больше внимания уделяет судьбе Жозефины до того, как она встретила Наполеона. Сам Ридли Скотт называет режиссерский вариант «фантастическим».
Кинотеатральная версия «Наполеона» длится 158 минут, ее мировая премьера запланирована на 22 ноября. Главную роль в картине исполнил Хоакин Феникс («Джокер»).
Актер уже ранее работал со Скоттом: он сыграл римского императора в ленте «Гладиатор». После этого, как отмечал Феникс в интервью, режиссер несколько раз предлагал ему роли в своих проектах.
«В прошлом он обращался ко мне по поводу других вещей, но мне не казалось, что они требовали бы так многого от нас обоих. И поэтому мне действительно понравилась идея заняться с Ридли чем‑то, что будет именно таким», — поделился артист.
Скотт отметил, что Феникс идеально подошел на роль французского императора. Партнерша актера по «Наполеону» Ванесса Кирби отметила, что Феникс склонен изучать психологию персонажей, а «психология Наполеона очень странная».