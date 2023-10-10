Спродюсированная Шоном Пенном сатира «Caught» отменила премьеру из‑за войны Израиля и ХАМАС

«В свете текущей ситуации, разворачивающейся в Израиле, мы приняли решение не показывать „Caught“ на Mipcom в этом году. Сейчас наши сердца и мысли с коллегами и партнерами в Израиле, а также со всеми пострадавшими», — заявили авторы шоу.