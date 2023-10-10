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Спродюсированная Шоном Пенном сатира «Caught» отменила премьеру из‑за войны Израиля и ХАМАС

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Сатирический сериал «Caught» («Пойманные»), спродюсированный актером Шоном Пенном, выбыл из программы ежегодной выставки телепрограмм Mapcom в Каннах по инициативе создателей. Шоу должны были представить 18 октября, сообщает Variety.

«В свете текущей ситуации, разворачивающейся в Израиле, мы приняли решение не показывать „Caught“ на Mipcom в этом году. Сейчас наши сердца и мысли с коллегами и партнерами в Израиле, а также со всеми пострадавшими», — заявили авторы шоу.

По сюжету «Caught» четверо австралийских солдат с тайной миссией оказываются в раздираемой войной стране. Их ошибочно принимают за американцев, берут в заложники и снимают на видео, которое вирусится в сети и превращает пленников в знаменитостей.

На премьере в Каннах должны были присутствовать звезда сериала Мэттью Фокс, сценарист и режиссер Кик Гарри и Шон Пенн, который также сыграл самого себя.

Атака на Израиль со стороны боевиков ХАМАС началась 7 октября. Число жертв войны, по данным на 9 октября, превысило 1360 человек — 800 израильтян и 560 палестинцев. Среди погибших есть 2 россиянина, 4 пропали без вести.

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Шон ПеннМэттью Фокс
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