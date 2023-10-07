Канье Уэст хочет зарегистрировать товарный знак Yews после скандала с антисемитизмом

В прошлом году музыканта осудили за ряд антисемитских высказываний, из‑за которых adidas разорвал с ним контракт. Сначала антисемитизм заметили в его сообщениях к рэперу Diddy, а затем рэпер жаловался на «еврейские СМИ», которые его якобы заблокировали.