Канье Уэст хочет зарегистрировать товарный знак Yews после скандала с антисемитизмом

2 октября Канье Уэст подал 26 заявок на использование товарных знаков под названием Yews, обратил внимание адвокат Джош Гербен. По документам с 2021 года рэпера зовут Йе (Ye).
Под товарным знаком Yews Уэст намерен оказывать услуги в сфере образования, потоковой передачи музыки, телевидения, игр, одежды, аттракционов и многого другого. А еще Yews созвучно со словом Jews, которое на русский язык переводится как евреи.
На прошлой неделе Уэст, как сообщает TMZ, провел вечеринку для прослушивания в студии звукозаписи в Италии, чтобы представить свой новый альбом.
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