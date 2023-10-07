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Канье Уэст хочет зарегистрировать товарный знак Yews после скандала с антисемитизмом

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:45

2 октября Канье Уэст подал 26 заявок на использование товарных знаков под названием Yews, обратил внимание адвокат Джош Гербен. По документам с 2021 года рэпера зовут Йе (Ye).

Под товарным знаком Yews Уэст намерен оказывать услуги в сфере образования, потоковой передачи музыки, телевидения, игр, одежды, аттракционов и многого другого. А еще Yews созвучно со словом Jews, которое на русский язык переводится как евреи.

В прошлом году музыканта осудили за ряд антисемитских высказываний, из‑за которых adidas разорвал с ним контракт. Сначала антисемитизм заметили в его сообщениях к рэперу Diddy, а затем рэпер жаловался на «еврейские СМИ», которые его якобы заблокировали.

На прошлой неделе Уэст, как сообщает TMZ, провел вечеринку для прослушивания в студии звукозаписи в Италии, чтобы представить свой новый альбом.

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