Рок-группа Киану Ривза выпустила альбом (первый за 23 года) и засняла распаковку пластинки

Рок-группа Dogstar, басистом которой выступает голливудский актер Киану Ривз, опубликовала альбом «Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees». Музыкальный коллектив не выпускал лонгплеев с 2000 года.
На прослушивание альбома с длинным названием уйдет около 40 минут, в нем 12 композиций. Послушать можно на популярных стриминговых площадках (вот Spotify). Незадолго до релиза Dogstar поделились двумя клипами.
Накануне участники группы — Киану Ривз, Брет Домроуз и Роб Мейлхауз — выложили видео с распаковкой пластинки. Они рассказали, что изображено на фотографиях к ней.
Рок-группа Dogstar появилась в начале 1990-х годов. Ее создали Киану Ривз, ставший бас-гитаристом коллектива, и Роберт Мейлхаус. Позднее к ним присоединился Грег Миллер, он стал гитаристом и вокалистом банда в 1992 году.
В 1994 году в состав группы вошел Брет Домроуз, который вскоре заменил ушедшего из коллектива Миллера. Вместе с ним Dogstar выступали в США, Азии и Европе, в том числе на разогреве у Дэвида Боуи и Bon Jovi.