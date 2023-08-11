У группы Киану Ривза Dogstar вышел новый клип на песню «Breach»

В мае Dogstar выступили на фестивале BottleRock в долине Напа в Калифорнии. Этот сет был первым для музыкантов за последние 20 лет. До этого Ривз, барабанщик Роберт Мейлхаус и гитарист Брет Домроуз выходили на сцену вместе в 2002 году.