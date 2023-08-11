У группы Киану Ривза Dogstar вышел новый клип на песню «Breach»

На ютуб-канале рок-группы Dogstar, басистом которой выступает голливудский аткер Киану Ривз («Матрица», «Джон Уик»), опубликовали новый клип на песню «Breach» из грядущего альбома коллектива.
Ролик снял Джош Орек, оператором выступил Вэй Ван. Видео запечатлело музыкантов, которые исполняют трек в нескольких минималистичных локациях. Динамика клипа создается меняющимся фоном и активным движением камеры.
«Breach» — уже второй клип Dogstar за последние месяцы. В июле группа представила клип на песню «Everything Turns Around».
Оба видео предваряют релиз полноценной пластинки под названием «Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees» — она выйдет 6 октября 2023 года. Альбом станет третьим в истории группы и первым за 23 года. В нем будет 12 треков.
В мае Dogstar выступили на фестивале BottleRock в долине Напа в Калифорнии. Этот сет был первым для музыкантов за последние 20 лет. До этого Ривз, барабанщик Роберт Мейлхаус и гитарист Брет Домроуз выходили на сцену вместе в 2002 году.
Рок-группа Dogstar появилась в начале 1990-х годов. Ее создали Киану Ривз, ставший бас-гитаристом коллектива, и Роберт Мейлхаус. Позднее к ним присоединился Грег Миллер, он стал гитаристом и вокалистом бенда в 1992 году.
В 1994 году в состав группы вошел Брет Домроуз, который вскоре заменил ушедшего из коллектива Миллера. Вместе с ним Dogstar выступали в США, Азии и Европе, в том числе на разогреве у Дэвида Боуи и Bon Jovi.