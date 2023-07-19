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Рок-группа Киану Ривза выпустила клип «Everything Turns Around» и анонсировала новый альбом

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:23

Рок-группа Dogstar, бас-гитаристом которой выступает голливудский актер Киану Ривз («Джон Уик», «Матрица»), выпустила клип на песню «Everything Turns Around» и анонсировала выход нового альбома.

Пластинка под названием «Somwhere Between the Power Lines and Palm Trees» выйдет 6 октября 2023 года. Она станет первым полноформатным релизом для коллектива за 23 года. Предыдущие альбомы группы вышли в 1996 и 1999 годах.

В пластинку войдет в том числе трек «Everything Turns Around». В музыкальном видео на него Ривз и его коллеги по группе выступают на фоне различных городских пейзажей. Режиссером ролика выступил Джош Орек.

В мае Dogstar выступили на фестивале BottleRock в долине Напа в Калифорнии. Этот сет был первым для музыкантов за последние 20 лет. До этого Ривз, барабанщик Роберт Мейлхаус и гитарист Брет Домроуз выходили на сцену вместе в 2002 году.

Рок-группа Dogstar появилась в начале 1990-х годов. Ее создали Киану Ривз, ставший бас-гитаристом коллектива, и Роберт Мейлхаус. Позднее к ним присоединился Грег Миллер, он стал гитаристом и вокалистом бенда в 1992 году.

В 1994 году в состав группы вошел Брет Домроуз, который вскоре заменил ушедшего из коллектива Миллера. Вместе с ним Dogstar выступал в США, Азии и Европе, в том числе на разогреве у Дэвида Боуи и Bon Jovi.

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Киану РивзРоберт МейлхаусДэвид Боуи
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