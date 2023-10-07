Гимнастка Симона Байлз в рекордный шестой раз стала чемпионкой мира

За два года, прошедшие с тех пор, как Симона Байлз вернулась домой с Олимпийских игр морально и физически опустошенной, ей потребовалось время, чтобы вернуться. Сначала ей пришлось отказаться от спорта, чтобы вылечиться, и она провела много часов на терапии. В июне стало известно, что она вернется к соревнованиям.