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Гимнастка Симона Байлз в рекордный шестой раз стала чемпионкой мира

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:55

Американская гимнастка Симона Байлз завоевала рекордный шестой титул чемпионки мира после двухлетнего перерыва. 26-летняя девушка стала самой титулованной гимнасткой в ​​истории.

6 октября на соревнованиях в Антверпене она показала результат 58,399. В борьбе за серебро и бронзу сошлись прошлогодняя чемпионка из Бразилии Ребека Андраде (56,766 очков) и сокомандница Байлз Шилиз Джонс (56,332). Сейчас Байлз всего имеет 34 медали — это больше, чем у любого гимнаста или гимнастки в истории.

За два года, прошедшие с тех пор, как Симона Байлз вернулась домой с Олимпийских игр морально и физически опустошенной, ей потребовалось время, чтобы вернуться. Сначала ей пришлось отказаться от спорта, чтобы вылечиться, и она провела много часов на терапии. В июне стало известно, что она вернется к соревнованиям.

После Олимпиады Байлз вошла в число самых влиятельных людей мира по версии Time, участвовала в коллективном иске гимнасток США против ФБР и вышла замуж в апреле 2023 года.

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