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Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз вернется к соревнованиям

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:26

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз вернется на соревновательную арену. Она выступит на турнире U.S. Classics в Чикаго в августе, сообщил ТАСС.

Для Байлз эти соревнования станут первыми за два года. Последний раз титулованная американка выходила на гимнастический помост на Олимпийских играх в Токио. Там Байлз выиграла серебро в командном зачете и бронзу за выступление на бревне.

Гимнастка не выступала в остальных дисциплинах, сославшись на психологические проблемы. Байз столкнулась тогда с явлением под названием twisties — опасной потерей ориентации в пространстве во время исполнения сложных элементов.

После Олимпиады Байлз прервала соревновательную практику, зато вошла в число самых влиятельных людей мира по версии Time, участвовала в коллективном иске гимнасток США против ФБР и вышла замуж в апреле 2023 года.

Теперь спортсменка решила вновь участвовать в турнирах. В Чикаго 4 и 5 августа ей предстоит встретиться с другой олимпийской чемпионкой — Сунисой Ли. Именно Ли выиграла многоборье в Токио, после того как Байлз снялась с соревнований.

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