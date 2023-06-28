Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз вернется к соревнованиям

Теперь спортсменка решила вновь участвовать в турнирах. В Чикаго 4 и 5 августа ей предстоит встретиться с другой олимпийской чемпионкой — Сунисой Ли. Именно Ли выиграла многоборье в Токио, после того как Байлз снялась с соревнований.