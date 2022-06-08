перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Появился новый тизер фильма «Тор: Любовь и гром». В нем появились Стражи Галактики 22:54
Гимнастки США подали в суд на ФБР. Они считают, что расследование против Ларри Нассара начали поздно 22:50
Prime Video/YouTube
Вышел дебютный трейлер «Списка смертников» с Крисом Праттом в главной роли 22:27
HBO отменил сериал «Полусвет» от Джей Джея Абрамса 21:44
Huawei начала закрывать свои магазины в России из‑за дефицита продукции 21:30
Энтони Хопкинс примет участие в новом фильме Зака Снайдера «Rebel Moon» 20:48
Исследование: затраты на борьбу с последствиями изменения климата выросли на 800% за 20 лет 20:32
Запрет ЛГБТ-пропаганды среди взрослых, первый трейлер «Черного Адама» и другие новости дня
20:16 дайджест
Исследование показало, что основная аудитория музеев в России — женщины от 25 до 40 лет 19:55
Netflix разработает анимационный сериал по мотивам «Охотников за привидениями» 19:44
20th Century Studios/YouTube
Вышел полноценный трейлер фильма «Добыча» — приквела «Хищника» 19:22
Любовь Соболь* получила срок в колонии общего режима по делу о проникновении в жилище 18:23
Gorillaz анонсировали новый сингл «Cracker Island». Возможно, на нем появится Thundercat 18:20
24 июня на Ural Music Night пройдут четыре шоукейса. У «Афиши Daily» там будет своя сцена 17:50
Кадр из фильма «Однажды в Голливуде»
Apple выпустит фильм о «Формуле-1» с Брэдом Питтом в главной роли 17:47
S7 заморозил проект по созданию лоукостера 17:29
Глуховский: Театр Ермоловой убрал из репертуара спектакль «Текст». В театре это отрицают 16:59
«Герои не убивают людей»: вышел дебютный трейлер «Черного Адама» 16:31
Минтруд: майские праздники не будут продлеваться по аналогии с новогодними 16:17
geoffreymoffett/Unsplash
Россия вышла из Международной ассоциации кинотеатров 16:11

Гимнастки США подали в суд на ФБР. Они считают, что расследование против Ларри Нассара начали поздно

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:50

Американские гимнастки подали в суд на Федеральное бюро расследований США (ФБР). Девушки считают, что ведомство могло предотвратить преступления доктора Ларри Нассара, если работали оперативнее. Об этом сообщил The Washington Post.

Коллективный иск подали около 90 женщин, в их числе — чемпионка мира Мэгги Николс и олимпийские чемпионки Александра Райсман, Симона Байлз и Маккайла Марони. Они требуют выплатить им компенсацию в более чем 1 млрд долларов.

«ФБР знало, что Ларри Нассар был угрозой для детей, когда о его абьюзе в мой адрес впервые сообщили в сентябре 2015 года. На протяжении 421 дня они работали с федерацией гимнастики США и Олимпийским комитетом страны, чтобы скрыть эту информацию от общественности, и позволяли Нассару продолжать растлевать молодых женщин и девочек», — заявила Николс.

Спортсменка добавила, что пришло время для ФБР быть призванным к ответственности. В бюро отказались комментировать иск гимнасток.

В отчете Минюста утверждается, что федерация гимнастики США обратилась в отделение ФБР в Индианаполисе в июле 2015 года по поводу обвинений против Нассара, однако никаких действий со стороны ведомства не последовало.

После этого федерация обратилась в отделение ФБР в Лос-Анджелесе. Там на обращение отреагировали, но Нассар так и не был отстранен от работы. В итоге Нассар совершил преступления еще против примерно 70 женщин и девочек. Он был арестован только осенью 2016 года властями штата Мичиган.

ФБР уже заявляло, что считает свои действия «непростительными и дискредитирующими». Тем не менее, агентам бюро, которые напрямую виновны в затягивании расследования по делу Нассара, не стали предъявлять обвинения. Один из агентов был уволен, другой ушел в отставку.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Коати. Легенда джунглей
Маленький зверек из джунглей противостоит змеиной диктатуре
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ФБР
Люди
Александра Райсман
Симон Байлз
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить