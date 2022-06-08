Гимнастки США подали в суд на ФБР. Они считают, что расследование против Ларри Нассара начали поздно

Американские гимнастки подали в суд на Федеральное бюро расследований США (ФБР). Девушки считают, что ведомство могло предотвратить преступления доктора Ларри Нассара, если работали оперативнее. Об этом сообщил The Washington Post.

Коллективный иск подали около 90 женщин, в их числе — чемпионка мира Мэгги Николс и олимпийские чемпионки Александра Райсман, Симона Байлз и Маккайла Марони. Они требуют выплатить им компенсацию в более чем 1 млрд долларов.

«ФБР знало, что Ларри Нассар был угрозой для детей, когда о его абьюзе в мой адрес впервые сообщили в сентябре 2015 года. На протяжении 421 дня они работали с федерацией гимнастики США и Олимпийским комитетом страны, чтобы скрыть эту информацию от общественности, и позволяли Нассару продолжать растлевать молодых женщин и девочек», — заявила Николс.

Спортсменка добавила, что пришло время для ФБР быть призванным к ответственности. В бюро отказались комментировать иск гимнасток.

В отчете Минюста утверждается, что федерация гимнастики США обратилась в отделение ФБР в Индианаполисе в июле 2015 года по поводу обвинений против Нассара, однако никаких действий со стороны ведомства не последовало.

После этого федерация обратилась в отделение ФБР в Лос-Анджелесе. Там на обращение отреагировали, но Нассар так и не был отстранен от работы. В итоге Нассар совершил преступления еще против примерно 70 женщин и девочек. Он был арестован только осенью 2016 года властями штата Мичиган.

ФБР уже заявляло, что считает свои действия «непростительными и дискредитирующими». Тем не менее, агентам бюро, которые напрямую виновны в затягивании расследования по делу Нассара, не стали предъявлять обвинения. Один из агентов был уволен, другой ушел в отставку.