Вышел трейлер фильма «Твой счастливый день». В нем снялся Ангус Клауд, умерший летом

На ютуб-канале Well Go USA Entertainment опубликовали трейлер фильма «Твой счастливый день», в котором исполнил одну из своих последних ролей актер Ангус Клауд.
Клауд сыграл молодого человека по имени Стерлинг, который решается на ограбление вскоре после того, как его самого грабят на улице. Расстроенный Стерлинг идет в магазин и видит в руках одного из покупателей выигрышный лотерейный билет.
Этот билет предполагает выигрыш в 156 млн долларов и, соответсвенно, может изменить жизнь героя. Осознавая это, Стерлинг нападает на удачливого клиента и оказывается вовлечен в перестрелку, которая заканчивается захватом заложников.
Стерлинг оказывается не единственным, кому отчаянно нужны деньги. Пока свидетели отчаянного поступка героя остаются запертыми в магазине, они начинают задумываться, на что сами готовы пойти ради денег и свободы.
В актерский состав «Твоего счастливого дня», помимо Клауда, вошли Эллиот Найт, Джессика Гарза, Стерлинг Бомон, Муса Хуссейн Крайш, Спенсер Гарретт и Джейсон О’Мара.
Режиссером картины выступил Дэн Браун. Для него фильм станет полнометражным дебютом, он выйдет в кинотеатрах 10 ноября. «Твой счастливый день» основан на одноименной короткометражной работе Брауна.
«На самом деле он взял написанное, просто немного изменил и затем добавил целую кучу всего в конце, что сделало его настолько пронзительным, что я не ожидал. И это был такой чудесный момент, когда он поработал над этой сценой и показал печаль и глубину, которых у персонажа в тот момент не было. Я почувствовал, что сцена от этого стала гораздо сильнее», — рассказывал Браун о работе Клауда.
Ангус Клауд скончался в Окленде 31 июля 2023 года спустя несколько дней после похорон его отца. Мать актера нашла его без пульса. Она сразу заподозрила, что Клауд скончался из‑за передозировки. Позднее это подтвердили в полиции.
По мнению правоохранителей, передозировка Клауда была трагической случайностью. Семья актера также утверждала, что не верит в возможность его самоубийства, несмотря на наличие у него сложностей с психическим здоровьем.