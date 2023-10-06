Вышел трейлер фильма «Твой счастливый день». В нем снялся Ангус Клауд, умерший летом

«На самом деле он взял написанное, просто немного изменил и затем добавил целую кучу всего в конце, что сделало его настолько пронзительным, что я не ожидал. И это был такой чудесный момент, когда он поработал над этой сценой и показал печаль и глубину, которых у персонажа в тот момент не было. Я почувствовал, что сцена от этого стала гораздо сильнее», — рассказывал Браун о работе Клауда.