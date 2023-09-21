Стала известна причина смерти актера Ангуса Клауда, звезды сериала «Эйфория»

Американский актер Ангус Клауд, известный по сериалу «Эйфория», скончался в июле 2023 года из‑за передозировки наркотиками. Об этом рассказало издание TMZ со ссылкой на коронера округа Аламеда.
По словам источника, актер умер в возрасте 25 лет из‑за острой интоксикации, вызванной смертельной комбинацией фентанила, кокаина, метамфетамина и других наркотических веществ.
По мнению правоохранителей, передозировка Клауда была трагической случайностью. Ранее семья актера также утверждала, что не верит в возможность его самоубийства.
Ангус Клауд умер в Окленде 31 июля спустя несколько дней после похорон его отца. Мать актера нашла его без пульса. Она сразу заподозрила, что Клауд скончался из‑за передозировки.
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