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Стала известна причина смерти актера Ангуса Клауда, звезды сериала «Эйфория»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:03

Американский актер Ангус Клауд, известный по сериалу «Эйфория», скончался в июле 2023 года из‑за передозировки наркотиками. Об этом рассказало издание TMZ со ссылкой на коронера округа Аламеда.

По словам источника, актер умер в возрасте 25 лет из‑за острой интоксикации, вызванной смертельной комбинацией фентанила, кокаина, метамфетамина и других наркотических веществ.

По мнению правоохранителей, передозировка Клауда была трагической случайностью. Ранее семья актера также утверждала, что не верит в возможность его самоубийства.

Ангус Клауд умер в Окленде 31 июля спустя несколько дней после похорон его отца. Мать актера нашла его без пульса. Она сразу заподозрила, что Клауд скончался из‑за передозировки.

Подробности по теме
Мама Ангуса Клауда поделилась записью прослушивания сына для кастинга «Эйфории»
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Ангус Клауд
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