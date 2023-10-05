В Калмыкии нашли вирус африканской чумы свиней в сосисках «Баварские»

В одном из магазинов Элисты нашли сосиски «Баварские» с африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает управление ветеринарии Калмыкии.
Глава Калмыкии Бату Хасиков ввел карантин на территории магазина. Ветеринарная служба занимается локализацией и ликвидацией очага АЧС.
Сосиски были произведены во Владимирской области. Ранее вирус в колбасной продукции с того же предприятия нашли в Пермском крае.
В конце сентября геном вируса африканской чумы свиней обнаружили в ветчине «Столичная» бренда «Вязанка», которая продавалась в Якутии и была произведена в ЗАО «Стародворские колбасы» во Владимире.
В апреле Минсельхоз сообщил о возобновлении внеплановых проверок бизнеса, связанного с производством свинины, из‑за африканской чумы свиней. Ведомство тогда отметило, что «ситуация с АЧС в стране остается стабильно напряженной».
Африканская чума свиней — это вирусное заболевание, которое характеризуется быстрым распространением и высокой смертностью зараженных животных. Оно не опасно для человека, но поражает домашних и диких свиней, нанося большой экономический ущерб свиноводческим хозяйствам. Вакцины от АЧС не существует.