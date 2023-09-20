В ветчине «Вязанка» нашли геном вируса африканской чумы свиней

В ветчине «Столичная» бренда «Вязанка», которая продавалась в Якутии, обнаружили геном вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Департамент ветеринарии региона.
Ветчину произвели в ЗАО «Стародворские колбасы» во Владимире, а затем партию продукции отвезли в магазины Алданского, Ленского, Нерюнгринского, Мирнинского районов и Якутска.
«17 сентября ветеринарные специалисты Нерюнгринского района отобрали 16 проб, из которых в 2 пробах выявлен положительный результат. Ветчина находится на ответственном хранении и будет утилизирована путем сжигания», — заявили в департаменте.
Теперь ветеринарная служба Якутии намерена провести «комплекс мероприятий», чтобы ликвидировать африканскую чуму свиней.
В апреле Минсельхоз сообщил о возобновлении внеплановых проверок бизнеса, связанного с производством свинины, из‑за африканской чумы свиней. Ведомство тогда отметило, что «ситуация с АЧС в стране остается стабильно напряженной».
Африканская чума свиней — это вирусное заболевание, которое характеризуется быстрым распространением и высокой смертностью зараженных животных. Оно не опасно для человека, но поражает домашних и диких свиней, нанося большой экономический ущерб свиноводческим хозяйствам. Вакцины от АЧС не существует.