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В ветчине «Вязанка» нашли геном вируса африканской чумы свиней

Виктория Шанина
Сегодня в 18:22

В ветчине «Столичная» бренда «Вязанка», которая продавалась в Якутии, обнаружили геном вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Департамент ветеринарии региона.

Ветчину произвели в ЗАО «Стародворские колбасы» во Владимире, а затем партию продукции отвезли в магазины Алданского, Ленского, Нерюнгринского, Мирнинского районов и Якутска.

«17 сентября ветеринарные специалисты Нерюнгринского района отобрали 16 проб, из которых в 2 пробах выявлен положительный результат. Ветчина находится на ответственном хранении и будет утилизирована путем сжигания», — заявили в департаменте.

Теперь ветеринарная служба Якутии намерена провести «комплекс мероприятий», чтобы ликвидировать африканскую чуму свиней.

В апреле Минсельхоз сообщил о возобновлении внеплановых проверок бизнеса, связанного с производством свинины, из‑за африканской чумы свиней. Ведомство тогда отметило, что «ситуация с АЧС в стране остается стабильно напряженной».

Африканская чума свиней — это вирусное заболевание, которое характеризуется быстрым распространением и высокой смертностью зараженных животных. Оно не опасно для человека, но поражает домашних и диких свиней, нанося большой экономический ущерб свиноводческим хозяйствам. Вакцины от АЧС не существует.

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"Стародворские колбасы"
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