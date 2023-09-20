В ветчине «Вязанка» нашли геном вируса африканской чумы свиней

Африканская чума свиней — это вирусное заболевание, которое характеризуется быстрым распространением и высокой смертностью зараженных животных. Оно не опасно для человека, но поражает домашних и диких свиней, нанося большой экономический ущерб свиноводческим хозяйствам. Вакцины от АЧС не существует.