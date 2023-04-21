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Минсельхоз: в России возобновили внеплановые проверки производителей свинины из‑за чумы свиней

Виктория Шанина
Сегодня в 11:20

В России возобновлены внеплановый проверки бизнеса, связанного с производством свинины, из‑за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом «Известиям» сообщили в Минсельхозе.

«Ситуация с АЧС в стране остается стабильно напряженной. Широкое распространение АЧС в Европе, циркуляция возбудителя среди диких животных и значительное число хозяйств с низким уровнем биологической защиты требует постоянного мониторинга обстановки», — заявили в пресс-службе ведомства.

Мониторингом ситуации и внеплановыми проверками занимается государственная ветеринарная служба. Основанием для проведения контроля без согласования с органами прокуратуры могут быть поручения президента, главы кабмина, вице-премьеров и требования прокурора.

«Вопрос обеспечения эпизоотического благополучия территории РФ по АЧС находится на постоянном контроле в правительстве и Минсельхозе. Это предмет обсуждения на заседаниях постоянно действующей противоэпизоотической комиссии правительства», — уточнили в министерстве.

Вместе с тем правительство разработало план мероприятий по совершенствованию системы ветеринарной безопасности России. В него вошли меры по предотвращению возникновения и распространения заразных болезней животных.

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