СМИ: спин-офф «Безумного Макса» про Фуриосу выйдет в мае 2024 года

Премьера «Фуриосы» — спин-оффа боевика-антиутопии «Безумный Макс: Дорога ярости» — состоится на Каннском кинофестивале в мае 2024 года. Об этом пишет World of Reel со ссылкой на источник, близкий к фестивалю.
По словам собеседников издания, в Каннах уже составляют программу смотра следующего года. «Фуриоса» есть в списке кандидатов и ее шансы на попадание в шорт-лист очень велики.
Основные съемки «Фуриосы» начались в июне 2022 года в Австралии и завершились в октябре прошлого года. По данным сервиса IMDb, на производство картины потратили 168 млн долларов — примерно таким же был бюджет «Дороги ярости».
Действие картины развернется за пятнадцать лет до «Дороги ярости». Боевик исследует историю происхождения воительницы Фуриосы. В спин-оффе более молодую героиню, роль которой в картине 2015 года исполняла Шарлиз Терон, сыграет Аня Тейлор-Джой.
Режиссерское кресло вновь займет Джордж Миллер, который также выступил соавтором сценария. По его словам, в отличие от «Дороги ярости», где действие разворачивается в течение трех дней и двух ночей, сюжет «Фуриосы» растянется на все пятнадцать лет.