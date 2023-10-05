СМИ: спин-офф «Безумного Макса» про Фуриосу выйдет в мае 2024 года

Режиссерское кресло вновь займет Джордж Миллер, который также выступил соавтором сценария. По его словам, в отличие от «Дороги ярости», где действие разворачивается в течение трех дней и двух ночей, сюжет «Фуриосы» растянется на все пятнадцать лет.