Режиссер «Безумного Макса» рассказал, что события приквела развернутся в течение нескольких лет

Режиссер и сценарист фильмов о Безумном Максе Джордж Миллер поделился временными рамками сюжета приквела о Фуриосе. На пресс-конференции он также заявил, что съемки пройдут в Австралии.

По его словам, в фильме будет «много разных сцен», дефицит которых он наблюдал в «Дороге ярости». Он объяснил это тем, что в фильме 2015 года действия разворачиваются в промежутке трех дней, тогда как сюжет о Фуриосе растянется на несколько лет. «Я не планировал снимать большой эпический фильм, я хотел рассказать конкретную историю», — сказал режиссер.