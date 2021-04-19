Режиссер «Безумного Макса» рассказал, что события приквела развернутся в течение нескольких лет

Режиссер и сценарист фильмов о Безумном Максе Джордж Миллер поделился временными рамками сюжета приквела о Фуриосе. На пресс-конференции он также заявил, что съемки пройдут в Австралии.
По его словам, в фильме будет «много разных сцен», дефицит которых он наблюдал в «Дороге ярости». Он объяснил это тем, что в фильме 2015 года действия разворачиваются в промежутке трех дней, тогда как сюжет о Фуриосе растянется на несколько лет. «Я не планировал снимать большой эпический фильм, я хотел рассказать конкретную историю», — сказал режиссер.
Съемки пройдут в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Премьер-министр штата Глэдис Береджиклян заявила, что это будет самый большой фильм, когда‑либо снятый в стране. Актер Крис Хемсворт сказал, что рад принять участие в столь масштабном проекте на родине.
В картине также примет участие актриса Аня Тейлор-Джой, которая и сыграет молодую Фуриосу. К съемкам также присоединился Яхья Абдул-Матин II.
«Дорога ярости» вышла в 2015 году и получила десять номинаций на «Оскар», в шести из которых одержала победу. Премьера «Фуриосы» должна состояться 23 июня 2023 года.