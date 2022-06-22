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Посмотрите на первые фото со съемочной площадки спин-оффа «Безумного Макса»

Виктория Шанина
Сегодня в 19:51

В сети появились фотографии со съемочной площадки «Фуриосы» — спин-оффа боевика-антиутопии «Безумный Макс: Дорога ярости». Снимки можно посмотреть в твиттер-аккаунте Solace Cinema.

На кадрах видны самые узнаваемые декорации фильма — бесплодные земли и постапокалиптические строения. И, конечно, много мотоциклов.

Сделаны эти фотографии были в Австралии. Съемки проходят в местном штате Новый Южный Уэльс.

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Действие картины развернется за 15 лет до «Дороги ярости». Боевик исследует историю происхождения воительницы Фуриосы. В спин-оффе более молодую героиню, роль которой в картине 2015 года исполняла Шарлиз Терон, сыграет Аня Тейлор-Джой.

Режиссерское кресло вновь займет Джордж Миллер, который также выступил соавтором сценария. По его словам, в отличие от «Дороги ярости», где действия разворачиваются в промежутке трех дней и двух ночей, сюжет «Фуриосы» растянется на 15 лет.

Выход картины был намечен на 23 июня 2023 года, но в прошлом сентябре его мировую премьеру перенесли на 24 мая 2024 года.

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