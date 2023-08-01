Суд оштрафовал Оксимирона* за поздравление с Новым годом без пометки иноагента

«Я вас поздравляю, с наступающим! Мы каким‑то образом добрались до конца этого [2022-го] года. Я хочу отдельно передать немного тепла тем, кто чувствует себя одиноко по какой‑либо из причин. Хотел сказать, что у меня тоже такое бывало, и в итоге все станет лучше», — говорит Федоров* поклонникам на видео.