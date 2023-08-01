Суд оштрафовал Оксимирона* за поздравление с Новым годом без пометки иноагента

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron* за пост во «ВКонтакте» без пометки об иноагентстве. Он должен выплатить государству 40 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Суд рассмотрел протокол по части 4 ст. 19.34 КоАП РФ (распространение материалов без маркировки иноагента). Максимальный штраф для граждан по статье составляет 50 тыс. руб.
Поводом для административного дела стал пост в паблике рэпера во «ВКонтакте», который был опубликован 31 декабря 2022 года. Там размещены кадр из ролика и ссылка на телеграм-канал, где опубликовано его видеообращение к фанатам.
По мнению суда, «данные действия привели к нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации».
«Я вас поздравляю, с наступающим! Мы каким‑то образом добрались до конца этого [2022-го] года. Я хочу отдельно передать немного тепла тем, кто чувствует себя одиноко по какой‑либо из причин. Хотел сказать, что у меня тоже такое бывало, и в итоге все станет лучше», — говорит Федоров* поклонникам на видео.
Минюст признал Мирона иноагентом в октябре 2022 года. После этого на него набралось уже три административных дела: в декабре его оштрафовали на 45 тыс. рублй за дискредитацию армии, в январе 2023-го — еще на 70 тыс. за призывы к сепаратизму в песне «Ойда». В июне трек был запрещен к распространению на территории России.