Число россиян с ожирением выросло с 2009 года на 36%, рассказали в Минздраве

Минздрав напоминал, что из‑за ожирения могут развиваться сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и сахарный диабет. Кроме того, оно может стать причиной снижения фертильности. В мае чиновники отчитывались об увеличении числа людей, страдающих от ожирения, на 10,7% за 2022-й. Ведомство назвало эту тенденцию крайне неблагоприятной.