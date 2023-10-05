Число россиян с ожирением выросло с 2009 года на 36%, рассказали в Минздраве

С 2009 года число граждан РФ с ожирением выросло примерно на 36%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова министра здравоохранения Михаила Мурашко. На рост повлияла в том числе пандемия коронавируса, из‑за которой часть профилактических мероприятий сократили.
Мурашко назвал ожирение «неинфекционной пандемией XXI века». Министр выступал на международном конгрессе «Ожирение и метаболические нарушения»; как следует из его презентации, в стране ожирением страдают почти 3,5 миллиона человек.
В связи с ростом избыточной массы тела у людей и ожирения РФ до 2025 года суммарно может потерять до 4% ВВП, заявил Мурашко.
Минздрав напоминал, что из‑за ожирения могут развиваться сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и сахарный диабет. Кроме того, оно может стать причиной снижения фертильности. В мае чиновники отчитывались об увеличении числа людей, страдающих от ожирения, на 10,7% за 2022-й. Ведомство назвало эту тенденцию крайне неблагоприятной.