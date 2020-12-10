Ожирение принято воспринимать как косметическую проблему, а людей с ним обвинять в отсутствии силы воли и в лени заниматься спортом. Но медицина относит ожирение к тяжелым хроническим заболеваниям. Мы поговорили с экспертом и людьми, болеющих ожирением, о трудностях, опасности диагноза и дискриминации.

Андрей, 37 лет, менеджер по продажам «Ожирение — это замкнутый круг» Кажется, лишний вес начал появляться после университета. Наверное, снизилась физическая активность. В 2005 году он был ровно 100 кг. Я запомнил это, потому что в то время проходил обследование в военкомате. Так или иначе люди, которые не входят в категорию больных ожирением, по-другому относятся к тебе. Внешний вид многое значит в обществе. Например, на работе, если тебя окружает стройный коллектив. Не зря говорят, что встречают по одежке, — это так. Если ты приходишь к незнакомым людям, то, естественно, первое впечатление о человеке с ожирением будет негативное. Нужно прикладывать больше сил, чтобы тебя оценили не по внешности, а как человека или специалиста. Еще есть проблемы с выбором нормальных вещей. Ты хочешь купить одежду и собираешься зайти в модный бутик, а продавцы уже с порога кричат, что у них таких размеров не бывает . Я обратился к врачу, когда вес достиг максимума — 140 кг. У меня было много сопутствующих проблем: повышенное давление, сонная болезнь, когда во сне останавливается дыхание, соответственно, мозг недополучал кислород. Из‑за этого днем чувствовалась сильная слабость. Можно, допустим, уснуть за столом на работе либо за рулем. Когда я проходил обследование, то по замерам ночью дыхание прекращалось на две минуты. Хотя если я попытаюсь задержать его сейчас, то не продержусь больше минуты.

Раньше, чтобы купить продукты, я ездил на машине, хотя от дома до магазина всего 300 метров. Мне было крайне тяжело дойти туда и вернуться с одним пакетом продуктов.



Ожирение — это замкнутый круг. Когда ты полнеешь, то понимаешь, что надо быть активнее, но это сложно из‑за веса. Сначала ты ходишь пешком, но начинаешь думать: «Нет, легче поехать до работы на трамвае или метро». А потом: «Лучше найду вакансию поближе к дому». Это растет как снежный ком — ты двигаешься все меньше, и килограммов становится все больше. А если осознаешь свою «ущербность», то начинаешь заедать этот стресс. После лечения мое отношение к еде сильно поменялось: раньше она была наслаждением, а сейчас все намного проще — продукты воспринимаются как источник энергии. Пищевые привычки сильно изменились. Это, кстати говоря, еще и большая экономия.

Любовь, 56 лет, домохозяйка «Я не получала нормальной медицинской помощи на протяжении 20 лет» Впервые я встретилась с пренебрежением из‑за избыточного веса во время беременности. Пришла на УЗИ на четвертом месяце, а доктор сказал: « Ну зачем вы плодите инвалидов? Кого вы можете родить? » Когда я вернулась домой, то долго плакала, а ведь мне нельзя было нервничать. Не хочу сказать, что было совсем плохо, но мы, люди с ожирением, часто встречаемся с подобными ситуациями. Например, однажды я ехала в автобусе и села, потому что было тяжело стоять, а молодой человек сказал мне: «Вот, расселась, заняла два места». От этого стало очень больно и стыдно. В другие разы я уже не садилась. Вставала где‑нибудь в стороне, только чтобы никто не задел этой колкостью.

Как‑то я стояла в очереди за сахаром по талонам, которые накопились на несколько килограмм. Мне сказали, мол, «пришла многодетная, обжирается — сейчас возьмет сахар и пойдет продавать». А если бы я была худая, то меня бы не заметили. Это преследовало на каждом шагу: выйдешь из дома — встречаешь взгляды людей на живот, слышишь, как тебя обсуждают. Про боль мало получается говорить, так как тяжело. И это не какие‑то мгновения, такое было каждый день. Я не могла даже пойти на спорт, потому что чувствовала стыд. В итоге люди с ожирением становятся замкнутыми и изолируются, так как общество их не принимает . Раньше никто из нас не понимал, [откуда берется] вес. Я очень старалась [похудеть], искала способы, садилась на диеты, покупала чаи, таблетки. Даже попала на психотропные препараты. Тогда нужно было не «купить» такое, а «достать». И я достала с рук три баночки где‑то на Лужниках.

Я начала принимать препарат, а через какое‑то время стала кричать на своих детей. Каждый раз был какой‑то психоз. Дошло до того, что я очень сильно стукнула дочь. Моя соседка спросила: «Что с тобой случилось? Почему ты так сделала?» А потом добавила: «Ты, может быть, пьешь какие‑то таблетки?» Я пришла к ней, и мы их выкинули. После этого я очень долго промывала желудок водой, потому что эффект не уходил. Более того, я поняла, что таблетки вызвали зависимость, хотя я пила их всего месяц. Потом из программы по телевизору я узнала, что тот препарат был с психотропными веществами.

Подробности по теме «Я задыхалась от слез»: истории женщин, столкнувшихся с насилием в кабинете гинеколога «Я задыхалась от слез»: истории женщин, столкнувшихся с насилием в кабинете гинеколога

Я вечно сидела на диетах — вес уменьшался, но потом моментально возвращался. Не могу даже сказать, что что‑то помогало. Я боялась озвучивать цифры семье. Когда вес стал совсем большим, я так испугалась — просто не знала, что делать. Тогда я пошла искать помощь в поликлинике. Говорила врачам: «Мне страшно говорить дома, что вешу уже больше 190 килограмм. Как решить проблему?» Но ничего не услышала в ответ. Спустя много лет я узнала про бариатрию (область хирургии, которая занимается лечением ожирения и ассоциированных с ним заболеваний. — Прим. ред.) в новостном сюжете с участием своего будущего хирурга. Сразу решила пойти к нему, но очень боялась, ведь я не получала нормальной медицинской помощи на протяжении 20 лет . Но он принял меня, многое объяснил про операцию. Я спросила: «Вы меня возьмете?» Очень боялась услышать «нет», но доктор согласился.

То, с чем встречается полный человек, — непонимание окружающих. Мы словно мешаем, нас не хотят видеть. И это очень неприятно. И ведь еще есть те, которые даже не вылезают из дома, а только смотрят в окно.

Хочется сказать, что ожирение — это не человек «нажрал», а болезнь, с которой сложно справиться в одиночку. Из людей с ожирением получаются красивые люди, а какая душа раскрывается! Потому что они усталые, забитые не только весом, но и ощущением, что не могут с собой справиться. А потом становятся совершенно другими. Они и были хорошие, но этого было не видно. Этой зимой дочь возила меня в торговые центры. В те, о которых я даже не знала, где никогда не была. Раньше для меня был один магазин — «Богатырь», где продавали 76–78 размер одежды . А сейчас я хожу в красной куртке, в красных ботинках, это так здорово. И мне все равно, что мне 56.

Валерий Силаев, кандидат медицинских наук, доцент, бариатрический хирург Откуда берется избыточный вес Ожирение связано в первую очередь с избыточным поступлением калорий в организм. Гормональное ожирение — это приблизительно 5% случаев, а 95% приходится на людей с избыточным поступлением энергетических продуктов. Это говорит о том, что вместо положенных 1500–2000 ккал человек может употреблять 4000–5000 в день, а в праздники — 6000–8000. Лишние калории воспринимаются организмом как запас на плохие времена. Это самый простой механизм накопления веса. А сложный связан с генетикой и с внутренним метаболизмом, с изменением микрофлоры кишечника.

Реклама сильно влияет на питание. Она приводит к избыточному потреблению современных продуктов: чипсов, попкорна, и прочего фастфуда. Это вкусная, недорогая и доступная еда.



Особенно сильно это отражается на детях. Для них нормально выпить литр какой‑нибудь газировки. А такая бутылка [содержит] полстакана сахара. Вас не услышат, если сказать, что это вредно и может привести к атеросклерозу (системное заболевание, поражающее все артерии. — Прим. ред.). Контролировать пищевое поведение детей сложно, а бездумное употребление сладкого фастфуда и мучных изделий может стать причиной ожирения. Иногда человек говорит: «Я поправляюсь на воздухе. Вообще ничего не ем, совсем ничего». Есть хорошее решение — пищевой дневник, в который он записывает все, что съедает. Если вести его честно, то будет легко показать, в чем были ошибки. А если пациент принесет доктору пустую тетрадку со словами: «Ничего не ем, ничего не пишу», — это будет сложно. И с детьми трудно. Они могут не понимать, что съедают много, а родители не всегда видят, что им дают в школе, или не знают, что ребенок бегает на переменах в соседний супермаркет или в фастфуд. С какими проблемами сталкиваются люди с ожирением Во-первых, к сожалению, общество воспринимает избыточный вес и ожирение как некоторую косметическую проблему. Считается, что если человек полный, то ему надо просто «зашить рот», ведь он безвольный. Все видят проблему только в этом и воспринимают ее как внешнюю: в кресло не влезет, размер одежды большой. А на самом деле ожирение — хроническое и рецидивирующее заболевание , связанное с накоплением жировой ткани. Это медицинская проблема, и ее нужно лечить. Во-вторых, есть психологические сложности.

У пациентов накапливаются горечь, обида и комплексы, появляется социопатология, когда человек не может находиться в обществе, и в будущем это приводит к другим проблемам.



Если человек признает проблему, то начинает ругать себя, что не может решить ее самостоятельно. Но ожирение — это заболевание, и обязательно нужна помощь врача. Похудеть до нормального веса (высчитывается по формуле исходя из роста и веса) смогут примерно 7%. Но только 2% из них удержат его — остальные вернуться к старым цифрам. А 93% попытаются, но не смогут похудеть самостоятельно. Люди будут сбрасывать и снова набирать вес, а это деморализует. Поэтому ожирение называется хроническим заболеванием. Какие методы помогают похудеть Худеют, как правило, с помощью физической нагрузки и ограничительных диет с низким содержанием углеводов и жиров. Можно попытаться сбросить вес без них, но это будет просто голодание. Чтобы сделать все гармонично, необходимо потреблять достаточно белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, но само похудение происходит за счет физической нагрузки. Возникает вопрос: каким спортом может заниматься человек с весом 200 кг? У меня есть специальная картинка, которую я показываю пациентам, где напротив физических упражнений стоит количество калорий. Если взять скакалку и скакать с ней час без остановки, то получится всего 600 ккал. В бассейне потратится еще меньше калорий. Недавно ко мне пришел мужчина и сказал: «Не могу плавать, потому что мне не подняться по лесенке». Для людей с ожирением войти в бассейн — тоже проблема, потому что нет адекватного спуска . Еще можно заняться групповой аэробикой. Но, как правило, люди с избыточным весом не самые активные. Они могут быть весельчаками, сангвиниками, но затащить их в бассейн и заставить надеть купальник очень сложно. Также проводят бариатрические операции (хирургическое изменение желудка, кишечника или обоих с целью вызывать потерю веса. — Прим. ред.) Стало много продуктов, все они калорийные, дешевые и доступны в больших количествах, а наш желудок не изменился. Он потребляет громадное количество пищевых ресурсов, и это приводит к ожирению, избыточному весу и куче других болезней. Поэтому появился отдельный раздел хирургии, но это не панацея от ожирения.