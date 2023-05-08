В России почти на 11% увеличилось число людей, страдающих от ожирения

За 2022 год первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на отчет Минздрава об итогах работы в прошлом году.
Министерство называет эту тенденцию «крайне неблагоприятной». Проектом был установлен предельный показатель в размере 8,7%.
Ведомство напомнило, что из‑за ожирения могут развиваться сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и сахарный диабет. Кроме того, оно может стать причиной снижения фертильности.
Ранее Всемирная федерация по борьбе с ожирением (World Obesity Federation, или WOF) выдвинула предположение, что к 2035 году от ожирения будет страдать больше половины населения Земли.
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