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В России почти на 11% увеличилось число людей, страдающих от ожирения

Виктория Шанина
Сегодня в 12:38

За 2022 год первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на отчет Минздрава об итогах работы в прошлом году.

Министерство называет эту тенденцию «крайне неблагоприятной». Проектом был установлен предельный показатель в размере 8,7%.

Ведомство напомнило, что из‑за ожирения могут развиваться сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и сахарный диабет. Кроме того, оно может стать причиной снижения фертильности.

Ранее Всемирная федерация по борьбе с ожирением (World Obesity Federation, или WOF) выдвинула предположение, что к 2035 году от ожирения будет страдать больше половины населения Земли.

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