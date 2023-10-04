Юлию Цветкову* заочно арестовали по делу о рисунках вульв

До середины марта 2020-го Цветкова находилась под домашним арестом, затем его сменили на подписку о невыезде. После этого в отношении активистки завели несколько административных дел по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. По ним выписали штрафы в 50 тыс. и 75 тыс. рублей.