Юлию Цветкову* заочно арестовали по делу о рисунках вульв

Художницу Юлию Цветкову* заочно арестовали и объявили в федеральный розыск по уголовному делу о распространении порнографии. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.
В базе розыска МВД карточки Цветковой пока нет. Kosa.Media обратила внимание, что, согласно карточке дела на сайте Центрального районного суда Комсомольска-на-Амуре, в начале сентября производство по делу было приостановлено. Причиной указывается то, что обвиняемая скрылась.
Дело о распространении порно возбудили против Цветковой в 2019 году — из‑за публикации рисунков вульвы в паблике «Монологи вагины» в соцсети «ВКонтакте».
До середины марта 2020-го Цветкова находилась под домашним арестом, затем его сменили на подписку о невыезде. После этого в отношении активистки завели несколько административных дел по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. По ним выписали штрафы в 50 тыс. и 75 тыс. рублей.
По делу о распространении порно прокуратура требовала для художницы три года колонии, но в июле 2022 года суд оправдал девушку. Вскоре Цветкова уехала из России. Прокуратура подала апелляцию на решение суда, и в марте 2023-го Кассационный суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор Цветковой.
* Юлия Цветкова внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.