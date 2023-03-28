Суд отменил оправдательный приговор Юлии Цветковой* по делу о рисунках вульв

«Мотивированного решения пока нет, но можно понять, что речь о скрепах. Вообще-то, скрепы не должны отрицать право. Однако в заседании прозвучало, что порнографичность инкриминированных Цветковой изображений следует из самого названия блога. Блог, напомню, назывался „Монологи вагины“. Здесь уж не до „существенных нарушений уголовного и (или) уголовно-процессуального закона“. В СССР вагин нет», — написал он.