Суд отменил оправдательный приговор Юлии Цветковой* по делу о рисунках вульв

Кассационный суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор Юлии Цветковой* по делу о распространении порнографии из‑за рисунков вульв в ее блоге. Об этом в телеграм-канале сообщил адвокат девушки Александр Пиховкин.
«Мотивированного решения пока нет, но можно понять, что речь о скрепах. Вообще-то, скрепы не должны отрицать право. Однако в заседании прозвучало, что порнографичность инкриминированных Цветковой изображений следует из самого названия блога. Блог, напомню, назывался „Монологи вагины“. Здесь уж не до „существенных нарушений уголовного и (или) уголовно-процессуального закона“. В СССР вагин нет», — написал он.
Дело Цветковой заново рассмотрят в Комсомольске-на-Амуре.
В ноябре 2022 года в телеграм-канале группы поддержки активистки появилось сообщение, что Цветкова уехала из России.
Дело о распространении порно возбудили против Цветковой в 2019 году — из‑за публикации рисунков вульвы в паблике «Монологи вагины» в соцсети «ВКонтакте».
До середины марта 2020-го Цветкова находилась под домашним арестом, затем его сменили на подписку о невыезде. После этого в отношении активистки завели несколько административных дел по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. По ним были назначены штрафы в 50 и 75 тыс. рублей.
По делу о распространении порно прокуратура требовала для художницы три года колонии, но в июле 2022 года суд оправдал девушку. В том же месяце прокуратура подала апелляцию на решение суда.