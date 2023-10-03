Carlsberg запрещает «Балтике» использовать его бренды пива

Датская Carlsberg Group отозвала лицензии у «Балтики» на использование ее брендов. Сейчас российская компания производит напитки под марками Tuborg, Kronenbourg 1664, Somersby, Seth & Riley’s Garage, Holsten, Zatecky Gus и Lav которые принадлежат Carlsberg Group.
«Мы проинформировали пивоваренные заводы „Балтики“ о том, что расторгли лицензионные соглашения, которые позволяют „Балтике“ производить, продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды», — говорится на сайте датской корпорации.
Использовать имеющиеся запасы и материалы, связанные с брендами Carlsberg Group, «Балтика» сможет до 1 апреля 2024 года.
Датская компания назвала свои действия ответом на июльское решение российских властей передать «Балтику» под временное управление Росимущества (структурам Carlsberg принадлежат почти 99% акций, она продолжает сохранять право собственности).
Компания заявила, что сейчас не видит возможности прийти «к согласованному решению о выходе» из российского бизнеса. «Мы отказываемся быть принужденными к сделке на неприемлемых условиях, оправдывающей незаконный захват нашего бизнеса в России», — отметили в Carlsberg Group.
«Балтика» владеет в России восемью заводами — в Петербурге, Самаре, Туле, Воронеже, Новосибирске, Хабаровске, Ярославле и Ростове-на-Дону, на которых работают более 8000 человек.
Carlsberg объявил о планах покинуть российский рынок в марте 2022 года. В июне 2023-го компания даже нашла покупателя, но завершить сделку не удалось из‑за передачи активов в управление Росимущества.
В сентябре представители «Балтики» попросили петербургский суд запретить Роспатенту вносить правки в договоры на бренды Tuborg, Holsten, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage и Lav. Но иск был отклонен.