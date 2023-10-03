Carlsberg запрещает «Балтике» использовать его бренды пива

Компания заявила, что сейчас не видит возможности прийти «к согласованному решению о выходе» из российского бизнеса. «Мы отказываемся быть принужденными к сделке на неприемлемых условиях, оправдывающей незаконный захват нашего бизнеса в России», — отметили в Carlsberg Group.