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Путин передал во временное управление Росимущества российские «дочки» Danone и «Балтики»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:58

Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества долей иностранных владельцев в российской «дочке» Danone и «Балтики». Документ опубликован на сайте с официальными правовыми актами.

Росимуществу перейдут 83 292 493 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. акций «Данон Трейд», следует из документа. 98,56% долей в «Балтике», которые получит государство, принадлежат шведской принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag, , 1,35% — «Хоппи Юнион», остальные 0,09% — Carlsberg Deurschland GmbH.

10 июля стало известно, что Danone переименует в РФ йогурт «Активиа» на «АктиБио». В компании тогда подчеркнули, что локализация бренда позволит возобновить инвестирование в развитие и поддержку российской отрасли молочных продуктов.

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