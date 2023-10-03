Армения ратифицировала Римский статут МУС, который выдал ордер на арест Путина

В Москве выступили резко против, заявив, что ратификация статута будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений. Дело в том, что МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины». И ратификация статута обяжет Армению арестовать российского президента, если он приедет в страну.