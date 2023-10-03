Армения ратифицировала Римский статут МУС, который выдал ордер на арест Путина

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».
За ратификацию проголосовали 60 депутатов правящей фракции «Гражданский договор». Оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» выступили против. Всего в Национальном собрании республики 107 мест.
Армения подписала Римский статут в 1998 году, но не ратифицировала его, поскольку в 2004-м Конституционный суд признал, что обязательства договора противоречат ряду положений Конституции, действовавшей на тот момент.
Процесс ратификации статута армянское правительство начало в конце прошлого года. Это решение власти страны объяснили желанием поднять в МУС вопрос о военных преступлениях Азербайджана против Армении.
В Москве выступили резко против, заявив, что ратификация статута будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений. Дело в том, что МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины». И ратификация статута обяжет Армению арестовать российского президента, если он приедет в страну.
Вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян заявил, что у правящей партии «нет намерения или желания» арестовывать Владимира Путина, если он посетит республику. Ереван предложил Москве подписать двустороннее соглашение, чтобы «опасения России развеялись». Статья 98 Римского статута закрепляет, что МУС не может запрашивать содействие от страны-участницы, если это нарушает другие ее обязательства по международному праву.