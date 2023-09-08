«Как поживаете?» не станет последним мультфильмом Хаяо Миядзаки

Премьера «Как поживаете?» за пределами Японии запланирована на конец 2023 года. В наших кинотеатрах картина студии Ghibli получит другое название, «Мальчик и птица». Она расскажет о парне по имени Махито. Его мать погибает во время взрывов в Токио, и отец увозит мальчика в сельскую местность. Там он встречает говорящую цаплю, и та обещает ему встречу с матерью, если они отправятся в заброшенный особняк.