«Как поживаете?» не станет последним мультфильмом Хаяо Миядзаки

Мультфильм «Как поживаете?» («How Do You Live?»/«Kimitachi wa dô ikiru ka») Хаяо Миядзаки не станет его последней работой, как сообщалось ранее. Об этом вице-президент студии Ghibli Дзюнъити Нисиока сказал журналистам на кинофестивале в Торонто.
По словам Нисиоки, у постановщика уже есть новые идеи для мультфильмов. Когда он приступит к их реализации, пока неизвестно.
Премьера «Как поживаете?» за пределами Японии запланирована на конец 2023 года. В наших кинотеатрах картина студии Ghibli получит другое название, «Мальчик и птица». Она расскажет о парне по имени Махито. Его мать погибает во время взрывов в Токио, и отец увозит мальчика в сельскую местность. Там он встречает говорящую цаплю, и та обещает ему встречу с матерью, если они отправятся в заброшенный особняк.
Прокатчиком «Мальчика и птицы» в России станет дистрибьютор «Русский репортаж». Премьера в российских кинотеатрах запланирована на ноябрь этого года.
Первые показы аниме уже прошли в Японии, и фильм мастера японской анимации уже получил хвалебные отзывы. Рейтинг зрителей на Rotten Tomatoes сейчас составляет 90% — по этому показателю он находится на восьмом месте в фильмографии режиссера, между «Навсикаей из Долины ветров» и «Ведьминой службой доставки». На IMDb оценка пользователей ниже — 7,6 балла из 10.