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«Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки дебютирует в российских кинотеатрах в начале декабря

Виктория Шанина
Сегодня в 15:04

Фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» выйдет в российский прокат 7 декабря. Информацию подтвердил «Афише Daily» дистрибьютор «Русский репортаж».

Картина расскажет о парне по имени Махито. Его мать погибает во время взрывов в Токио, и отец увозит мальчика в сельскую местность. Там он встречает говорящую цаплю, и та обещает ему встречу с матерью, если они отправятся в заброшенный особняк.

Первые показы аниме уже прошли в Японии, и фильм мастера японской анимации получил хвалебные отзывы. Рейтинг зрителей на Rotten Tomatoes сейчас составляет 90% — по этому показателю он находится на восьмом месте в фильмографии режиссера, между «Навсикаей из Долины ветров» и «Ведьминой службой доставки». На IMDb оценка пользователей ниже — 7,6 балла из 10.

В оригинале следующий мультфильм Миядзаки называется «Как поживаете?» («How Do You Live?»/«Kimitachi wa dô ikiru ka»). Однако в российских кинотеатрах он выйдет как «Мальчик и птица».

В середине сентября «Афиша Daily» выпустила, кажется, первую рецензию на «Мальчика и птицу» на русском языке. Сергей Степанов рассказал, почему поклонники Миядзаки от картины останутся в восторге, а его оригинальное название заслуживает более точного перевода на русский.

Ранее стало известно, что картина «Мальчик и птица» не станет последней работой Хаяо Миядзаки. По словам вице-президента студии Ghibli Дзюнъити Нисиоки, у постановщика уже есть новые идеи для мультфильмов. Когда он приступит к их реализации, пока неизвестно.

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Хаяо МиядзакиСергей Степанов
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