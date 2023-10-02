Instagram* заблокировал аккаунт сына Рамзана Кадырова

Социальная сеть Instagram* заблокировала аккаунт сына главы Чечни Рамзана Кадырова — Адама Кадырова. Об этом сообщила Lenta.ru.
Страница 15-летнего Адама Кадырова стала недоступна. В инстаграме* удаление профиля никак не прокомментировали. Вскоре сын Рамзана Кадырова завел новый аккаунт в соцсети.
Уже в новом аккаунте он опубликовал скриншот с предупреждением от Instagram о грядущей блокировке прежней страницы. Она, как указано на скриншоте, была временно заблокирована с 1 октября.
Помимо скриншота, Адам Кадыров опубликовал на новой странице собственную фотографию. На ней он позирует с оружием, сидя в золотом кресле. «На шаг впереди», — говорится в подписи к изображению.
В августе в аппарат уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой подали обращение, в котором сообщалось, что Адам Кадыров избил находящегося в СИЗО в Грозном Никиту Журавеля. Москалькова попросила проверить эту информацию и «обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев».
21 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за опубликованного на подконтрольном ЦИПсО ВСУ портале ролика с сожжением Корана на фоне Соборной мечети в Волгограде. Следствие утверждает, что 19-летний Журавель рассказал о том, что сжег Коран по заданию СБУ.
Чеченские чиновники поддержали Адама Кадырова, фактически подтвердив, что тот избил Журавеля. Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что «Адам поступил очень даже гуманно, оставив его в живых» и «показал пример патриотизма».
*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.