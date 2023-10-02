Том Хэнкс пожаловался на использование своего лица в рекламе, созданной с помощью ИИ

Том Хэнкс пожаловался в своих соцсетях на рекламу от одной из стоматологических клиник США, в которой используется сгенерированный ИИ образ актера.
Актер предупредил своих поклонников, что не имеет к этому никакого отношения. Он также не давал разрешения на использование его цифрового образа. В ролике якобы Хэнкс рекламирует плат стоматологического обслуживания.
Актер неоднократно выражал обеспокоенность по поводу использования ИИ в кино и на ТВ, хотя он не отказывался от появления в одобренных фильмах измененных цифровых версий самого себя.
Например, в рождественской анимации «Полярный экспресс» была использована CGI-версия Хэнкса, а в «Моем ужасном соседе» возраст актера уменьшили с помощью ИИ — то же самое планируется сделать в грядущем фильме Роберта Земекиса.
28 сентября в США завершилась забастовка сценаристов, одной из основных причин которой были опасения, что бесконтрольный искусственный интеллект может подорвать работу творческих работников. В итоге Гильдия сценаристов и Альянс кинематографистов подписали соглашение, предусматривающее ограничения на использование ИИ в кино и на телевидении.