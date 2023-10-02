Том Хэнкс пожаловался на использование своего лица в рекламе, созданной с помощью ИИ

28 сентября в США завершилась забастовка сценаристов, одной из основных причин которой были опасения, что бесконтрольный искусственный интеллект может подорвать работу творческих работников. В итоге Гильдия сценаристов и Альянс кинематографистов подписали соглашение, предусматривающее ограничения на использование ИИ в кино и на телевидении.