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Тома Хэнкса омолодят с помощью искусственного интеллекта для нового фильма Роберта Земекиса

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:55

Американский актер Том Хэнкс, известный по фильмам Роберта Земекиса «Форрест Гамп» и «Изгой», снимется в новом фильме режиссера «Здесь». В нем Хэнкса омолодят с помощью технологий искусственного интеллекта, сообщил The Hollywood Reporter.

Фильм поставят по мотивам графического романа Ричарда МакГуайра. Действие всей картины развернется внутри одной комнаты, в которой в разные годы жили разные люди.

За ИИ-технологии при производстве кинолетны будет отвечать компания Metaphysic. Она известна по работе с дипфейк-проектами. Недавно Metaphysic представила новый инструмент под названием Metaphysic Live, позволяющий «омолаживать» персонажей.

Оосбенность этого инструмента в том, что он позволяет изменять внешность актеров прямо во время съемки или трансляции. Это освобождает создателей фильмов от необходимости дальнейшей работы с визуальными эффектами и композитингом.

По информации издания, в работе над «Здесь» технология будет использоваться «широко». Она коснется не только Хэнкса, но и его партнерши по картине — Робин Райт («Форрест Гамп», «Частная жизнь Пиппы Ли»). Затронет ли инновация других актеров, среди которых Пол Беттани и Кейли Рейли, неизвестно.

Земекис признался, что тестировал все доступные технологии по «омоложению» артистов в кино и пришел к выводу, что Metaphysic — «идеальный выбор для этого невероятно сложного, эмоционального фильма».

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