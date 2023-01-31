Тома Хэнкса омолодят с помощью искусственного интеллекта для нового фильма Роберта Земекиса

По информации издания, в работе над «Здесь» технология будет использоваться «широко». Она коснется не только Хэнкса, но и его партнерши по картине — Робин Райт («Форрест Гамп», «Частная жизнь Пиппы Ли»). Затронет ли инновация других актеров, среди которых Пол Беттани и Кейли Рейли, неизвестно.