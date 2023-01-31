Тома Хэнкса омолодят с помощью искусственного интеллекта для нового фильма Роберта Земекиса

Американский актер Том Хэнкс, известный по фильмам Роберта Земекиса «Форрест Гамп» и «Изгой», снимется в новом фильме режиссера «Здесь». В нем Хэнкса омолодят с помощью технологий искусственного интеллекта, сообщил The Hollywood Reporter.
Фильм поставят по мотивам графического романа Ричарда МакГуайра. Действие всей картины развернется внутри одной комнаты, в которой в разные годы жили разные люди.
За ИИ-технологии при производстве кинолетны будет отвечать компания Metaphysic. Она известна по работе с дипфейк-проектами. Недавно Metaphysic представила новый инструмент под названием Metaphysic Live, позволяющий «омолаживать» персонажей.
Оосбенность этого инструмента в том, что он позволяет изменять внешность актеров прямо во время съемки или трансляции. Это освобождает создателей фильмов от необходимости дальнейшей работы с визуальными эффектами и композитингом.
По информации издания, в работе над «Здесь» технология будет использоваться «широко». Она коснется не только Хэнкса, но и его партнерши по картине — Робин Райт («Форрест Гамп», «Частная жизнь Пиппы Ли»). Затронет ли инновация других актеров, среди которых Пол Беттани и Кейли Рейли, неизвестно.
Земекис признался, что тестировал все доступные технологии по «омоложению» артистов в кино и пришел к выводу, что Metaphysic — «идеальный выбор для этого невероятно сложного, эмоционального фильма».