Максиму Галкину* все же разрешили выступать в Казахстане

Ранее шоумен рассказал, что ему негласно запретили выступать в Казахстане. «Чтобы все-таки порадовать злопыхателей — они должны тоже радоваться иногда , — где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов — это, как ни странно, Казахстан», — сказал артист.