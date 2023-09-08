Максиму Галкину* все же разрешили выступать в Казахстане

Максиму Галкину* все же разрешили выступить в Казахстане. Об этом артист рассказал в своих соцсетях.
8 октября юморист отыграет концерт в Астане, а 9 октября — в Алматы. Новость также подтвердил директор международного концертного агентства Eurostar Entertainment Алексей Пучков.
Ранее шоумен рассказал, что ему негласно запретили выступать в Казахстане. «Чтобы все-таки порадовать злопыхателей — они должны тоже радоваться иногда , — где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов — это, как ни странно, Казахстан», — сказал артист.
По его словам, в стране «на государственном уровне» препятствуют его выступлениям в Астане и Алматы. Галкин рассказал, что его команда много месяцев пытается организовать концерты, но постоянно сталкивается с противодействием чиновников.
«Какие‑то выдуманные причины, кулуарные запреты. То останавливалась продажа, то нет. Я понимаю, наверное, чем‑то я страшен так властям Казахстана, что прям так испугались проведения моих концертов», — добавил артист.
* Максим Галкин признан иноагентом.