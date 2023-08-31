Максиму Галкину* запретили выступать в Казахстане «на государственном уровне»

Шоумен Максим Галкин* рассказал в своих соцсетях, что ему негласно запретили выступать в Казахстане.
«Чтобы все-таки порадовать злопыхателей — они должны тоже радоваться иногда — где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов — это, как ни странно, Казахстан», — сказал артист.
По его словам, в стране «на государственном уровне» препятствуют выступлениям в Астане и Алматы. Галкин рассказал, что его команда много месяцев пытается организовать концерты, но постоянно сталкивается с противодействием чиновников.
«Какие‑то выдуманные причины, кулуарные запреты. То останавливалась продажа, то нет. Я понимаю, наверное, чем‑то я страшен так властям Казахстана, что прям так испугались проведения моих концертов», — добавил артист.
Галкин активно выступает против военной операции на территории Украины. 16 сентября 2022 года Минюст России признал шоумена иноагентом. Причинами назвали финансирование со стороны Украины и осуществление при этом политической деятельности.
*Максим Галкин признан иноагентом.