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Максиму Галкину* запретили выступать в Казахстане «на государственном уровне»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:21

Шоумен Максим Галкин* рассказал в своих соцсетях, что ему негласно запретили выступать в Казахстане.

«Чтобы все-таки порадовать злопыхателей — они должны тоже радоваться иногда — где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов — это, как ни странно, Казахстан», — сказал артист.

По его словам, в стране «на государственном уровне» препятствуют выступлениям в Астане и Алматы. Галкин рассказал, что его команда много месяцев пытается организовать концерты, но постоянно сталкивается с противодействием чиновников.

«Какие‑то выдуманные причины, кулуарные запреты. То останавливалась продажа, то нет. Я понимаю, наверное, чем‑то я страшен так властям Казахстана, что прям так испугались проведения моих концертов», — добавил артист.

Галкин активно выступает против военной операции на территории Украины. 16 сентября 2022 года Минюст России признал шоумена иноагентом. Причинами назвали финансирование со стороны Украины и осуществление при этом политической деятельности.

В Казахстане отменяли концерты не только российских иноагентов. В ноябре прошлого года было сорвано выступление Полины Гагариной, поддерживающей военную операцию, а летом 2023-го без концерта остался Григория Лепса.

*Максим Галкин признан иноагентом.

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