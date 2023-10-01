Актриса из массовки подала в суд Warner Bros. из‑за травм, полученных на съемках «Бэтгерл»

«У них был мотоцикл с камерами на крыше, который вел съемку. Он врезался в меня с правой стороны, и я полетела в воздух. Я начала кричать, чтобы привлечь внимание медиков, поскольку вспомнила, что в предыдущие дни видела на месте скорую помощь. Я лежала там почти час, пока меня осматривали», — рассказала Станович.