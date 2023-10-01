Актриса из массовки подала в суд Warner Bros. из‑за травм, полученных на съемках «Бэтгерл»

Актриса Кристина Станович рассказала о тяжелых травмах, полученных из‑за столкновения с мотоциклом на съемках фильма «Бэтгерл» в Глазго. Женщина подала в суд на студию Warner Bros. с требованием компенсации, сообщает The Sun.
Съемки проходили с ноября 2021-го по март 2022 года. Во время ночных съемок в центре города Станович сбил мотоцикл, у нее зафиксировали переломы бедра, голени, таза и большого пальца, а также рану на голове. Она рассказала газете, что было бы «легче умереть», чем переносить несколько операций.
«У них был мотоцикл с камерами на крыше, который вел съемку. Он врезался в меня с правой стороны, и я полетела в воздух. Я начала кричать, чтобы привлечь внимание медиков, поскольку вспомнила, что в предыдущие дни видела на месте скорую помощь. Я лежала там почти час, пока меня осматривали», — рассказала Станович.
Женщина находилась в реанимации три дня и продолжает испытывать боли более полутора лет, а в ее ногу установили стержень.
Релиз отснятого фильма «Бэтгерл» с бюджетом 90 млн долларов в итоге отменил новый гендиректор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, как сообщалось, из‑за плохих отзывов на тестовых показах.