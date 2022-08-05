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Инсайдер Мэттью Беллони рассказал о причинах отмены фильма «Бэтгерл»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:35

Голливудский инсайдер Мэттью Беллони рассказал о причинах отказа студии Warner Bros. от релиза фильма «Бэтгерл» на портале Puck News. По его словам, это решение было принято после тестового показа картины.

Первые зрители оценили ленту неоднозначно. Они раскритиковали простоту персонажей и действия, а также чрезмерно запутанный сюжет. Кроме того, фильм показался аудитории не слишком «большим».

Участники кинопоказа отметили, что картина похожа больше на пилотный эпизод сериала, чем на полноценный полнометражный фильм. «Это означает, что никакие пересъемки или CGI не отшлифуют это», — заключил Беллони.

Он пояснил, что на студии поняли, что «Бэтгерл» не сможет стать фильмом для кинотеатрального проката. При этом в Warner Bros. уже осознали, что выпускать дорогостоящие картины сразу на стриминговых сервисах не слишком выгодно.

Одновременный прокат фильмов в сети и в кинотеатрах (или только в сети) был инновацией предыдущего руководства студии. Однако с приходом к власти Дэвида Заслава компания взяла другой курс, в который проект «Бэтгерл» не вписался.

Заслав посчитал, что фильмам о супергероях не место на стриминговых сервисах. Комиксы DC, по его убеждению, должны превращаться в крупные кинопроекты, которые будут становиться событиями кинотеатральной жизни.

Заслав не нашел экономического обоснования для релиза «Бэтгерл» в существующем виде. При этом Беллони отмечает, что теперь Warner Bros. может столкнуться со сложностями в поиске творческих работников.

«Он [Заслав] посылает четкий сигнал в город: приходите работать с нами, но знайте, что мы хладнокровно уничтожим ваш фильм, если сможем сэкономить несколько долларов. В сегодняшнем разговоре Заслав, специалист по карьере на кабельном ТВ, сказал, что самым важным „столпом“ его стратегии является „привлечение лучших рассказчиков“. Если мой почтовый ящик является каким‑либо показателем, можно с уверенностью сказать, что многие креативщики ему не верят»
Мэттью Беллони
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