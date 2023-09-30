В Ярославской области выписали уже 12 штрафов за плевки. Магазины обязани поставить урны

Власти Ярославской области обязали магазины и кафе поставить урны, чтобы люди избегали штрафы за плевки. С июня в субъекте штрафы за плевки получили уже 12 человек, рассказали «Подъему» в пресс-службе местного правительства.
Штрафуют не всех подряд: с 50 нарушителями провели беседы. Плевки находили с помощью рейдов административных комиссий, которые работают в каждом районе и области и отдельно Ярославля, и видеокамер, пояснили там.
В то же время местные жители жалуются на отсутствие мест для «официального плевания» в Ярославле. «В настоящее время в Правилах благоустройства закрепляется обязанность кафе и магазинов — оборудовать на выходе урны. Таким образом будет увеличено их количество», — ответили в ярославском правительстве.
Ярославская область стала первым субъектом РФ, где ввели штрафы за плевки в общественных местах. За нарушение предусмотрен штраф в 1500 рублей, в случае повторного нарушения — 3000.
В других семнадцати субъектах РФ отвергли планы на введение подобного запрета. «У нас плеваться как‑то не принято на улице и в общественных местах, новгородцы люди культурные, так что точно нет», — заявили в администрации губернатора Новгородской области.