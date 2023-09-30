В Ярославской области выписали уже 12 штрафов за плевки. Магазины обязани поставить урны

В то же время местные жители жалуются на отсутствие мест для «официального плевания» в Ярославле. «В настоящее время в Правилах благоустройства закрепляется обязанность кафе и магазинов — оборудовать на выходе урны. Таким образом будет увеличено их количество», — ответили в ярославском правительстве.