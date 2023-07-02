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В регионах не собираются вводить штрафы за плевки вслед за Ярославской областью

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:56

Местные власти не собираются штрафовать своих граждан за плевки вслед за Ярославской областью, выяснил РБК. На запрос издания ответили только в 17 субъектах РФ.

«У нас плеваться как‑то не принято на улице и в общественных местах, новгородцы люди культурные, так что точно нет. А если вдруг кто‑то себе и позволит плюнуть, то его сами люди и остановят, и пожурят, так что точно нет», — заявили в администрации губернатора Новгородской области.

В других субъектах вопрос с плевками хотят решить с помощью развития культурных пространств. На запрос РБК ответили в Бурятии, Карелии, Коми, Тыве, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании, а также Воронежской, Ленинградской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Тульской областях и Краснодарском крае.

Штрафы за плевки власти Ярославской области ввели в конце июня. Сначала будут штрафовать на 1500 рублей, за повторный плевок — 3000.

«Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность: Сингапур и Казахстан», —сказал глава области Михаил Евраев.

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