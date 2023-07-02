В регионах не собираются вводить штрафы за плевки вслед за Ярославской областью

Местные власти не собираются штрафовать своих граждан за плевки вслед за Ярославской областью, выяснил РБК. На запрос издания ответили только в 17 субъектах РФ.
«У нас плеваться как‑то не принято на улице и в общественных местах, новгородцы люди культурные, так что точно нет. А если вдруг кто‑то себе и позволит плюнуть, то его сами люди и остановят, и пожурят, так что точно нет», — заявили в администрации губернатора Новгородской области.
В других субъектах вопрос с плевками хотят решить с помощью развития культурных пространств. На запрос РБК ответили в Бурятии, Карелии, Коми, Тыве, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании, а также Воронежской, Ленинградской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Тульской областях и Краснодарском крае.
Штрафы за плевки власти Ярославской области ввели в конце июня. Сначала будут штрафовать на 1500 рублей, за повторный плевок — 3000.
«Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность: Сингапур и Казахстан», —сказал глава области Михаил Евраев.