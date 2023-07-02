В регионах не собираются вводить штрафы за плевки вслед за Ярославской областью

«У нас плеваться как‑то не принято на улице и в общественных местах, новгородцы люди культурные, так что точно нет. А если вдруг кто‑то себе и позволит плюнуть, то его сами люди и остановят, и пожурят, так что точно нет», — заявили в администрации губернатора Новгородской области.