В Ярославской области ввели штраф за плевки в общественных местах

За плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1500 рублей, в случае повторного нарушения — 3000 рублей. «Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки <…> Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность: Сингапур и Казахстан», — поделился Евраев.