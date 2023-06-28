В Ярославской области ввели штраф за плевки в общественных местах

Ярославская область стала первым субъектов РФ, где ввели штрафы за плевки в общественных местах. Об этом глава региона Михаил Евраев сообщил на встрече с режиссером Никитой Михалковым, передает РИА «Новости».
За плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1500 рублей, в случае повторного нарушения — 3000 рублей. «Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки <…> Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность: Сингапур и Казахстан», — поделился Евраев.
Чиновник сказал, что местные власти повышают культурный уровень «различными способами». Михалков сказал, что наказание за плевки — это «абсолютно правильно».
В Казахстане за плевок в общественном месте грозит штраф в размере 15,9 тыс. тенге. При повторном нарушении в течение года — 30,6 тыс. тенге.