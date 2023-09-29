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Заморозка съемок «Гладиатора-2» из‑за забастовок обходится студиям в 600 тыс. долларов в неделю

Виктория Шанина
Сегодня в 21:29

Фильм «Гладиатор-2» Ридли Скотта, сиквел боевика о временах Римской империи, был отснят примерно наполовину, когда производство прекратилось на фоне забастовки Гильдии актеров Америки (SAG-AFTRA). Об этом пишет Variety.

Съемки на тот момент проходили на Мальте — последние на данный момент сцены были сняты 13 июля (за несколько часов до начала забастовки). С тех пор каждая неделя заморозки проекта обходится киностудиям Paramount и Universal в 600 тыс. долларов.

В эти деньги входит, в частности, аренда аппаратуры. В общей сложности студии потратили впустую уже около 8 млн долларов.

Премьера «Гладиатора-2» на данный момент запланирована на 22 ноября 2024 года. Однако если забастовка SAG-AFTRA в ближайшее время не завершится, дебют ленты вполне могут перенести.

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Если оригинальный «Гладиатор» рассказывал о времени правления императора Коммода (180–192 годы), то сиквел расскажет о событиях, которые происходили спустя 20 лет, то есть примерно в 200 году. А главным героем станет племянник Коммода Луций.

Главную роль в сиквеле «Гладиатора» сыграет известный по драме «Солнце мое» Пол Мескаль. Его мать Луциллу — Конни Нильсен, а Коммода — Хоакин Феникс.

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Скотт РидлиКонни НильсенХоакин Феникс
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