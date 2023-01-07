Deadline: Пол Мескаль сыграет главную роль в «Гладиаторе-2». Ридли Скотт приступил к производству

Ранее Collider писал, что обсуждать сценарий «Гладиатора-2» начали еще в июне 2001 года, спустя год после премьеры первого фильма. Была даже религиозная версия, в которой Максимуса воскрешают римские боги и отправляют обратно на Землю, чтобы положить конец христианству. Однако Скотт ясно дал понять, что предпочитает более обоснованный подход к исторической фантастике.