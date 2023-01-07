Deadline: Пол Мескаль сыграет главную роль в «Гладиаторе-2». Ридли Скотт приступил к производству

Главную роль в сиквеле «Гладиатора» сыграет известный по драме «Солнце мое» Пол Мескаль. Об этом Deadline сообщили источники.
Мескаль получил роль Луция, сына Луциллы (Конни Нильсен) и племянника Коммода (Хоакин Феникс). Ирландскому актеру удалось произвести впечатление на Ридли Скотта, пишут СМИ. В продолжении произойдет скачок во времени на 25–30 лет, чтобы показать повзрослевшего юношу. Детали сюжета не раскрываются.
Скотт выступит режиссером и продюсером фильма. Сценарий напишет Дэвид Скарпа, ранее работавший над «Всеми деньгами мира» и «Наполеоном». Вторая картина, снятая Скоттом для Apple Studios, должна выйти в 2023 году, но точной даты пока нет.
Ранее Collider писал, что обсуждать сценарий «Гладиатора-2» начали еще в июне 2001 года, спустя год после премьеры первого фильма. Была даже религиозная версия, в которой Максимуса воскрешают римские боги и отправляют обратно на Землю, чтобы положить конец христианству. Однако Скотт ясно дал понять, что предпочитает более обоснованный подход к исторической фантастике.
В ноябре 2021 года Скотт закончил писать сценарий второго фильма. «Нельзя сделать просто еще один фильм о гладиаторе, нужно развивать повествование. Есть достаточно вещей из первого фильма, за которые можно зацепиться и продолжить его», — говорил британский постановщик.