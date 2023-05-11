Аль Пачино, Пьер Нинэ и Риккардо Скамарчо снимутся в фильме Джонни Деппа «Modi»

Картина расскажет о роковом моменте из жизни Амедео Модильяни, который уместился в 48 часов. Сюжет сосредоточиться на периоде творчества художника, когда он хочет перестать заниматься творчеством, но его намерения меняет знакомство с коллекционером предметов искусства.