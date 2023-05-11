Аль Пачино, Пьер Нинэ и Риккардо Скамарчо снимутся в фильме Джонни Деппа «Modi»

Актерский состав новой режиссерской картины Джонни Деппа «Modi» пополнился сразу тремя актерами — Аль Пачино, Пьером Нинэ и Риккардо Скамарчо. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Картина расскажет о роковом моменте из жизни Амедео Модильяни, который уместился в 48 часов. Сюжет сосредоточиться на периоде творчества художника, когда он хочет перестать заниматься творчеством, но его намерения меняет знакомство с коллекционером предметов искусства.
Риккардо Скамарчо сыграет Модильяни, а Пьер Нинэ — французского художника Мориса Утрилло. Аль Пачино выступит в роли коллекционера.
Старт производства картины запланирован на осень. Съемки пройдут в Будапеште.
О том, что Депп снимает новый фильм, стало известно еще в августе 2022 года. Тогда сообщалось, что Аль Пачино будет продюсером картины.
В своем заявлении Джонни Депп отметил, что очень рад возможности показать историю Модильяни на большом экране. Актер называет жизнь художника триумфом и уникальной историей, в которой не обошлось без серьезных трудностей.