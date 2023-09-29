В Генштабе заявили, что не планируют проводить дополнительную мобилизацию

В Генеральном штабе российской армии нет планов проводить дополнительную мобилизацию. Об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.
«Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач», — цитирует его слова «Интерфакс».
По словам Цимлянского, в настоящее время значительно увеличилось число граждан, решивших пойти служить по контракту, в связи с этим Минобороны расширяет сеть пунктов отбора на военную службу.
Представитель Генштаба также напомнил, что с 1 октября во всех российских субъектах, в том числе присоединенных, начнется осенний призыв. Срок военной службы, как и прежде, составит 1 год.
Цимлянский пообещал, что призывников не будут отправлять на военную операцию и в пункты дислокации в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, все призывники будут проходить службу в пунктах постоянной дислокации военных на территории России.
В середине сентября об отсутствии планов по второй волне мобилизации заявил зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин. Председатель этого комитета Андрей Картаполов говорил, что мобилизованные россияне не вернутся домой, пока не закончится военная операция на Украине. «Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — отметил депутат.