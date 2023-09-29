В Генштабе заявили, что не планируют проводить дополнительную мобилизацию

В середине сентября об отсутствии планов по второй волне мобилизации заявил зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин. Председатель этого комитета Андрей Картаполов говорил, что мобилизованные россияне не вернутся домой, пока не закончится военная операция на Украине. «Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — отметил депутат.