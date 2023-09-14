В Госдуме утверждают, что осенью новой волны мобилизации не будет

Осенью 2023 года новой волны мобилизации не будет, заявил зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин.
«На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая. Все эти приказы, которые якобы выпускаются, носят фейковый характер. Ни в коем случае нельзя на это поддаваться. Это явно провокации со стороны украинского профашистского режима, ни в коем случае», — цитирует его слова RTVI.
По мнению Швыткина, потребности армии для военной операции на Украине полностью закроют контрактники. Он напомнил, что Владимир Путин сообщил ранее о наборе 270 тыс. контрактников за последние семь месяцев.
Депутат Виктор Соболев также утверждает, что «мобилизации не будет в этом году точно». «Идет плановый набор контрактников на добровольной основе. Военкоматы имеют задачу, я думаю, они ее с честью выполнят», — сказал он.