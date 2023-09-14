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В Госдуме утверждают, что осенью новой волны мобилизации не будет

Семён Гудошников
Сегодня в 21:51

Осенью 2023 года новой волны мобилизации не будет, заявил зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин.

«На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая. Все эти приказы, которые якобы выпускаются, носят фейковый характер. Ни в коем случае нельзя на это поддаваться. Это явно провокации со стороны украинского профашистского режима, ни в коем случае», — цитирует его слова RTVI.

По мнению Швыткина, потребности армии для военной операции на Украине полностью закроют контрактники. Он напомнил, что Владимир Путин сообщил ранее о наборе 270 тыс. контрактников за последние семь месяцев.

Депутат Виктор Соболев также утверждает, что «мобилизации не будет в этом году точно». «Идет плановый набор контрактников на добровольной основе. Военкоматы имеют задачу, я думаю, они ее с честью выполнят», — сказал он.

14 сентября 2022 года Юрий Швыткин заявлял, что «мобилизация на сегодняшний день не планируется», а сил и средств для проведения спецоперации, с учетом добровольцев, достаточно. 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

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