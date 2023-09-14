В Госдуме утверждают, что осенью новой волны мобилизации не будет

«На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая. Все эти приказы, которые якобы выпускаются, носят фейковый характер. Ни в коем случае нельзя на это поддаваться. Это явно провокации со стороны украинского профашистского режима, ни в коем случае», — цитирует его слова RTVI.