В Steam вышла основанная на мемах игра «Русы против ящеров»

Главные герои — Радислав Багиров, Дрочеслав, сын Сергея, и Всеслав Чародей. По словам разработчиков, игроков ждет «реально мощная графика для инди-игры, лютый фонк от любимых исполнителей, глубокий ЛОР, диалоги на двух языках, созданные с помощью нейротехнологий и несколько часов чистого драйва во славу предков».