В Steam вышла основанная на мемах игра «Русы против ящеров»

В российском Steam состоялся релиз основанного на мемах треш-слешера «Русы против ящеров». Стоимость тайтла составляет 42 рубля.
За разработкой проекта стоит команда The Bratans. По сюжету игрокам предстоит выступить в роли одного из лучших воинов древних русов, чтобы дать отпор ящерам, пытающимся захватить славянские земли.
Главные герои — Радислав Багиров, Дрочеслав, сын Сергея, и Всеслав Чародей. По словам разработчиков, игроков ждет «реально мощная графика для инди-игры, лютый фонк от любимых исполнителей, глубокий ЛОР, диалоги на двух языках, созданные с помощью нейротехнологий и несколько часов чистого драйва во славу предков».
После релиза «Русы против ящеров» получили 99% положительных отзывов в Steam. В комментариях пользователи называют ее игрой года и подшучивают, что это «неплохой бета-тест „Смуты“».
В основу игры легли вымышленные теории от ютуб-канала «Профессор Багиров», который занимается «разоблачением ящерской идеологии». Мемы про войну древних русов и ящеров быстро набрали популярность в сети.
В них под видом забытой истории рассказывают, как вымышленная древнерусская империя боролась с инопланетными захватчиками, а ее жители катались на динозаврах.