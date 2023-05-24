Реклама
Новости

В соцсетях форсят мем про войну ящеров и древних русов — посмотрите, какой она была

Максим Саблин
Сегодня в 16:55

В соцсетях набрали ход мемы про войну древних русов и ящеров. В них под видом забытой истории рассказывают, как вымышленная древнерусская империя боролась с инопланетными захватчиками, а ее жители катались на динозаврах.

1 из 9
2 из 9
3 из 9
4 из 9
5 из 9
6 из 9
7 из 9
8 из 9
9 из 9

Откуда взялся мем?

Начало новому мему дал ютуб-канал «Профессор Багиров». Его ролики о противоборстве рептилоидов и древних славян начали выходить в марте и уже заработали сотни тысяч просмотров. В них неизвестный автор занимается «разоблачением ящерской идеологии» и «подробным разбором факта подмены исторических событий».

О себе «профессор» рассказывает, что он является кандидатом исторических наук и получил сразу 4 высших образования в МГУ: на кафедре истории России XIX века, истории России XIX века — начала XX века, истории древнего мира, а также истории южных и западных славян.

Впрочем, одного взгляда на аватарку достаточно, чтобы заподозрить, что что‑то не так. На ней на стоковое фото наложено по-странному вытянутое лицо немолодого мужчины. Сам «Багиров» в роликах не появляется: рассказ в них ведет ненатуральный, роботический и заметно перегруженный голос.

Придуманный «Багировым» мир удивителен. В нем динозавры помогают русам охотиться на мамонтов, отбивают орды монголов и подвозят детей до приходских школ. Пришедшие из Атлантиды ящеры продвигают страшную лженауку «матем-атику», в которой за каждым словом кроется шифр, обещающий славянам смерть. Все это напоминает доведенные до абсурда монологи Михаила Задорнова о языке славян или рассказы псевдоученого Юрия Рыбникова о счете древних русов.

Главным образом «Багирова» заметили благодаря шортсам о брутальных славянах, которые выигрывают битвы, обороняют ядерный реактор и пьют воду из Байкала. Смонтированные под обязательный тикток-фонк, они демонстрируют славян брутальными могучими войнами, а хитрых ящеров слабыми и чаще всего пораженными.

А как он форсится?

У стиля «Багирова» быстро нашлись поклонники. Например, канал «Первая научная история Древней Руси» представляет, как русы высадились в Америку и встретили краснокожих огров.

А вот, что летописи говорят о первом поражении русов.

А что если история ящеров не так проста, как кажется на первый взгляд и русы задурили нам голову?

Сильнее других в форс вложилось геймерское коммьюнити. Благодаря ему мы узнали славную историю побед русов на картах из CS:GO, Dota 2 и Team Fortress 2. Также часто героями таких роликов становятся популярные стримеры.

Чтобы продолжить изучение забытой и совсем не выдуманной истории славян, можно зафолловить телеграм «Профессора Багирова» или паблик «Славянский постмодерн».

расскажите друзьям
теги
МГУ
люди
Михаил Задорнов
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»