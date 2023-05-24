В соцсетях набрали ход мемы про войну древних русов и ящеров. В них под видом забытой истории рассказывают, как вымышленная древнерусская империя боролась с инопланетными захватчиками, а ее жители катались на динозаврах.
Откуда взялся мем?
Начало новому мему дал ютуб-канал «Профессор Багиров». Его ролики о противоборстве рептилоидов и древних славян начали выходить в марте и уже заработали сотни тысяч просмотров. В них неизвестный автор занимается «разоблачением ящерской идеологии» и «подробным разбором факта подмены исторических событий».
О себе «профессор» рассказывает, что он является кандидатом исторических наук и получил сразу 4 высших образования в МГУ: на кафедре истории России XIX века, истории России XIX века — начала XX века, истории древнего мира, а также истории южных и западных славян.
Впрочем, одного взгляда на аватарку достаточно, чтобы заподозрить, что что‑то не так. На ней на стоковое фото наложено по-странному вытянутое лицо немолодого мужчины. Сам «Багиров» в роликах не появляется: рассказ в них ведет ненатуральный, роботический и заметно перегруженный голос.
Придуманный «Багировым» мир удивителен. В нем динозавры помогают русам охотиться на мамонтов, отбивают орды монголов и подвозят детей до приходских школ. Пришедшие из Атлантиды ящеры продвигают страшную лженауку «матем-атику», в которой за каждым словом кроется шифр, обещающий славянам смерть. Все это напоминает доведенные до абсурда монологи Михаила Задорнова о языке славян или рассказы псевдоученого Юрия Рыбникова о счете древних русов.
Главным образом «Багирова» заметили благодаря шортсам о брутальных славянах, которые выигрывают битвы, обороняют ядерный реактор и пьют воду из Байкала. Смонтированные под обязательный тикток-фонк, они демонстрируют славян брутальными могучими войнами, а хитрых ящеров слабыми и чаще всего пораженными.
А как он форсится?
У стиля «Багирова» быстро нашлись поклонники. Например, канал «Первая научная история Древней Руси» представляет, как русы высадились в Америку и встретили краснокожих огров.
А вот, что летописи говорят о первом поражении русов.
А что если история ящеров не так проста, как кажется на первый взгляд и русы задурили нам голову?
Сильнее других в форс вложилось геймерское коммьюнити. Благодаря ему мы узнали славную историю побед русов на картах из CS:GO, Dota 2 и Team Fortress 2. Также часто героями таких роликов становятся популярные стримеры.
Чтобы продолжить изучение забытой и совсем не выдуманной истории славян, можно зафолловить телеграм «Профессора Багирова» или паблик «Славянский постмодерн».