Впрочем, одного взгляда на аватарку достаточно, чтобы заподозрить, что что‑то не так. На ней на стоковое фото наложено по-странному вытянутое лицо немолодого мужчины. Сам «Багиров» в роликах не появляется: рассказ в них ведет ненатуральный, роботический и заметно перегруженный голос.