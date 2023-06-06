На разработку «Смуты» потрачено почти полмиллиарда рублей. Релиз игры запланирован на начало 2024-го

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) суммарно выделила около 490 млн рублей на разработку игры «Смута» о событиях одноименного времени в истории, сообщил РБК глава организации Алексей Гореславский. В эту сумму не входят расходы на маркетинг, отметил он.
Первый контракт, по которому разработчики получили 260 млн рублей, касался построения механики и движка игры. В этом году команда создателей получила еще 230 млн, но уже на контент, поделился Гореславский. Будут ли выделяться дополнительные деньги на продвижение «Смуты», он не уточнил.
«Бюджет большой нормальной игры начинается от 10 млн долларов и заканчивается в районе 70–100 млн долларов без учета маркетинга. Но давайте дождемся готового продукта, посмотрим его в действии. Главное, чтобы продукт был востребован и им воспользовались», — считает глава ИРИ.
Выход «Смуты» запланирован на начало 2024 года, тестовая версия игры может появиться к концу 2023-го.
Вкладывая деньги в «Смуту», ИРИ хочет «тронуть с места локомотив разработки российских видеоигр». В прошлом году организация также заложила бюджет на шесть других крупных проектов — «Спарта», «Ночь в музее», приложение «здоровьедетей.рф», мобильная игра «Бодо Бородо», «Тренажер истории» и «После выписки». По словам Гореславского, сейчас монетизация игр не даст возможности разработчикам отбить затраты на высокобюджетные игры только за счет продаж в РФ, поэтому нужно выходить на зарубежные рынки, в первую очередь китайский.
«Смута» — это игра в жанре action RPG. В ее основу лег исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», впервые опубликованный в 1829 году. Среди героев — Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, Лжедмитрий II, польский король Сигизмунд III, царь Михаил Федорович Романов. По словам разработчиков, в своей работе они ориентируются на франшизы Assassin’s Creed и «Ведьмак».
3 июня стало известно, что проекты о военной спецоперации и шоу «Сбросим маски» с дипфейком Илона Маска получат господдержку. Всего ИРИ предстоит распределить на развитие проектов 10,3 млрд рублей. Среди них — «СВОи», «Женщины Z», «Россия для людей», «Право на вторжение», «Уехавшие, как вы там?» и другие.