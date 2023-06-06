На разработку «Смуты» потрачено почти полмиллиарда рублей. Релиз игры запланирован на начало 2024-го

Вкладывая деньги в «Смуту», ИРИ хочет «тронуть с места локомотив разработки российских видеоигр». В прошлом году организация также заложила бюджет на шесть других крупных проектов — «Спарта», «Ночь в музее», приложение «здоровьедетей.рф», мобильная игра «Бодо Бородо», «Тренажер истории» и «После выписки». По словам Гореславского, сейчас монетизация игр не даст возможности разработчикам отбить затраты на высокобюджетные игры только за счет продаж в РФ, поэтому нужно выходить на зарубежные рынки, в первую очередь китайский.