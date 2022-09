Базовая версия The Sims 4 станет бесплатной с 18 октября

Базовая версия видеоигры The Sims 4 станет доступна бесплатно с 18 октября. Об этом рассказали в блоге компании-разработчика EA.

Игру можно будет загрузить на ПК, Mac, PlayStation 4 и 5, а также консоли Xbox Series X|S и Xbox One. При этом дополнения к The Sims 4 останутся платными, как и каталоги с игровыми наборами.

Игроки, которые приобрели подписку EA Play или EA Play Pro, получат доступ к расширенным изданиям The Sims 4. В них включат дополнение «На работу!», а также (в версии для EA Play Pro) каталог «Детские вещи».

«Мы хотели бы от души поблагодарить всех, кто с нами давно: ваше тепло и поддержка внесли огромный вклад в развитие сообщества The Sims. С 14 сентября по 17 октября все, кто владеет основной игрой The Sims 4, смогут получить комплект „Роскоши пустыни“ в качестве подарка», — добавили в EA.

В компании отметили, что в будущем к The Sims 4 появятся новые дополнения, игровые наборы, комплекты и экспресс-доставки. О ближайших планах создателей игры можно будет узнать в онлайн-трансляции Behind The Sims Summit 18 октября — она станет доступна в ютьюбе и Twitch.