Росавиация после аварийной посадки в поле потребовала от пилотов рассчитывать остаток топлива

Росавиация после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области, который расценили как «серьезный инцидент», выпустила бюллетень с требованиями. Об этом сообщает «Коммерсант».
Ведомство предписало авиакомпаниям обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива перед тем, как принимать решение об уходе на запасной аэродром. При расчете количества топлива необходимо учитывать возможные изменения метеоусловий, отклонения от маршрута и задержки, уходы на второй круг и технические неисправности вроде неубранных шасси, заявили там.
Руководству авиакомпаний предписали дополнительно проверить готовность экипажей к полетам с нештатно изменившейся конфигурацией машины. В частности, отработать порядок взаимодействия между пилотами в кабине и уточнить критерии принятия ими решения о посадке либо уходе на запасной аэродром. На выполнение требований авиакомпаниям дали один месяц.