Росавиация после аварийной посадки в поле потребовала от пилотов рассчитывать остаток топлива

Ведомство предписало авиакомпаниям обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива перед тем, как принимать решение об уходе на запасной аэродром. При расчете количества топлива необходимо учитывать возможные изменения метеоусловий, отклонения от маршрута и задержки, уходы на второй круг и технические неисправности вроде неубранных шасси, заявили там.