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Росавиация после аварийной посадки в поле потребовала от пилотов рассчитывать остаток топлива

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:59

Росавиация после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области, который расценили как «серьезный инцидент», выпустила бюллетень с требованиями. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ведомство предписало авиакомпаниям обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива перед тем, как принимать решение об уходе на запасной аэродром. При расчете количества топлива необходимо учитывать возможные изменения метеоусловий, отклонения от маршрута и задержки, уходы на второй круг и технические неисправности вроде неубранных шасси, заявили там.

Руководству авиакомпаний предписали дополнительно проверить готовность экипажей к полетам с нештатно изменившейся конфигурацией машины. В частности, отработать порядок взаимодействия между пилотами в кабине и уточнить критерии принятия ими решения о посадке либо уходе на запасной аэродром. На выполнение требований авиакомпаниям дали один месяц.

Инцидент произошел 12 сентября. Самолет А320, следовавший рейсом «Уральских авиалиний» из Сочи, совершил экстренную посадку в поле, никто из пассажиров не пострадал. Причиной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле стала ошибка пилотов, сообщал Mash со ссылкой на отчеты Росавиации.

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РосавиацияУральские авиалинииКоммерсант
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